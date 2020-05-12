Личный тренер Адель объяснил, что заставило ее похудеть на 45 килограммов

Зачем Адель решилась на похудение?

Карьера тут не при чём. У Адель не было комплексов по поводу лишнего веса. Сама звезда пока публично не говорила на тему похудения, однако британские СМИ через источники уже узнали, что толкнуло ее на такой шаг. В настоящее время самое главное в жизни певицы - ее семилетний сын Анджело, и ради него Адель поменяла образ жизни.

"Все видят только преображение фигуры, но, на самом деле, там всё гораздо сложнее. У неё ухудшилось самочувствие, и она поняла, что надо что-то менять. Она хочет оставаться здоровой ради сына. Адель делает упор на то, чтобы улучшить состояние здоровья, более правильно относится к телу. Дело было вовсе не в похудении, это стало лишь дополнительным эффектом после того, как она сократила употребление алкоголя и стала правильно питаться. Но она довольна и преображением своей фигуры. Она стала более уверенной, начала по-другому одеваться и в целом выглядит счастливее, чем раньше", - слова анонимного источника в интервью изданию The People.

Тренер певицы Пит Джерасимо прокомментировал преображение Адель:

"Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории и никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду".

Тренер также добавил, что с личными изменениями приходит новый взгляд на саму себя:

"Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Адель все это делает только для себя и своего сына Анджело"

Как Адель удалось скинуть 45 килограммов?

Первые сообщения о том, что певица поменяла план питания и начала усиленно тренироваться, возникли еще прошлым летом 2019 года. Она занималась и раньше, но тренировки наводили на нее тоску.

"В основном я просто кряхчу, тренировки не доставляют мне удовольствия", - рассказывала она в 2016 году. Однако уже тогда звездная мама была готова на многое ради своего ребенка: сократила потребление сахара, перестала курить.

Но стоит отметить, что Адель немного сбросила вес и за предыдущие годы. Но, видно, взялась за дело серьезно она лишь в 2019-м, и теперь общая потеря веса достигла уже 45 кг.

Издание US Weekly пишет, что Адель занимается спортом по часу три раза в неделю. Занятия включают кардио, круговые тренировки и пилатес. Кроме этого, девушке нравится тягать гантели.

"Она подобрала программу, которая ей подходит, и ей всё больше нравится заниматься", — говорит источник издания.