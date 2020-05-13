Врачи не рекомендуют делать тесты на антитела Covid-19

Уже вторую неделю тест на антитела предлагают крупные лаборатории. В Centrālā laboratorija проверены уже более 400 человек, интерес увеличивается с каждым днем, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

"Просто из вены кровь взяли. Я в феврале болела, и не знаю, чем. Хочу посмотреть, может быть это был коронавирус. Если будет, то классно, если нет, то нет. Да и не дорого", - рассказала журналистам Евгения, которая сдала тест.

Болел человек коронавирусом или нет можно проверить в общей сложности за 30 евро.

Евгения сдать анализ решила сама, без консультаций с врачом.

Тесты, которые делают в местных лабораториях, приобретены в Латвии. Они разного вида, показывают наличие антител спустя несколько дней и даже месяцев после того, как человек переболел.

Однако они не дают 100% гарантии, что человек повторно не заболеет и не заразит других.

"Мне кажется, что эти тесты не должны быть доступны общественности. Нужно помнить, что все анализы назначает врач, понимающий, для чего нужны конкретные исследования и как их интерпретировать", - говорит врач-инфекционист больницы им. Страдиня Айя Вилде.

Положительные ответы получили многие. Врачи больницы Стадиня получили звонок от семейного врача, чей пациент по собственной инициативе сдал анализ и получил положительный результат. Что делать дальше?

"Он может быть ложно-положительный и появится такое необоснованное ощущение безопасности. [] Я думаю, что людям ни в коем случае не надо идти и делать этот тест", - говорит Вилде.

В обществе, где низкий уровень распространенности, часто будут ложно-положительные результаты, говорит медик. Все, у кого есть подозрение на Covid-19, должны пойти к семейному врачу, который назначит анализ на коронавирус - на исследование возьмут пробу из горла, а не кровь.

Видео: сюжет Panorāma о тестах