Врачи не рекомендуют делать тесты на антитела Covid-19

Крупнейшие латвийские лаборатории начали предлагать тесты на антитела Covid-19. Они предназначены для людей, которые, возможно, переболели коронавирусом, и хотят это узнать. Такие тесты - новинка, за свой счет его может сдать любой. Тем временем врачи не рекомендуют их сдавать просто так, любопытства ради.
Уже вторую неделю тест на антитела предлагают крупные лаборатории. В Centrālā laboratorija проверены уже более 400 человек, интерес увеличивается с каждым днем, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
"Просто из вены кровь взяли. Я в феврале болела, и не знаю, чем. Хочу посмотреть, может быть это был коронавирус. Если будет, то классно, если нет, то нет. Да и не дорого", - рассказала журналистам Евгения, которая сдала тест.
Болел человек коронавирусом или нет можно проверить в общей сложности за 30 евро.
Евгения сдать анализ решила сама, без консультаций с врачом.
Тесты, которые делают в местных лабораториях, приобретены в Латвии. Они разного вида, показывают наличие антител спустя несколько дней и даже месяцев после того, как человек переболел.
Однако они не дают 100% гарантии, что человек повторно не заболеет и не заразит других.
"Мне кажется, что эти тесты не должны быть доступны общественности. Нужно помнить, что все анализы назначает врач, понимающий, для чего нужны конкретные исследования и как их интерпретировать", - говорит врач-инфекционист больницы им. Страдиня Айя Вилде.
Положительные ответы получили многие. Врачи больницы Стадиня получили звонок от семейного врача, чей пациент по собственной инициативе сдал анализ и получил положительный результат. Что делать дальше?
"Он может быть ложно-положительный и появится такое необоснованное ощущение безопасности. [] Я думаю, что людям ни в коем случае не надо идти и делать этот тест", - говорит Вилде.
В обществе, где низкий уровень распространенности, часто будут ложно-положительные результаты, говорит медик. Все, у кого есть подозрение на Covid-19, должны пойти к семейному врачу, который назначит анализ на коронавирус - на исследование возьмут пробу из горла, а не кровь.
Видео: сюжет Panorāma о тестах
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