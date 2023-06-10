В огромном мире мистических историй, пожалуй, мало случаев столь же загадочных, как исчезновение рейса 513 в Сантьяго. История этого исчезнувшего пассажирского самолета захватила умы бесчисленных конспирологов, любителей авиации и просто любопытных. Из-за отсутствия доказательств и большого количества предположений этот загадочный инцидент продолжает сбивать с толку следователей и будоражить воображение тех, кто ищет ответы.

Спустя 35 лет после исчезновения самолета, 12 октября 1989 года, диспетчеры бразильского аэропорта в Порту-Алегри заметили приближающийся несанкционированный самолет, который провел безупречную посадку и остановился. Судя по всему, самолет обслуживали и его двигатели все еще работали после приземления.

Когда сотрудники аэропорта осторожно подошли к самолету и открыли его двери, по их спине пробежали мурашки - они увидели пристегнутые к сиденьям скелеты пассажиров, при этом скелет пилота все еще держал в руках штурвал - как будто он действительно только что успешно посадил самолет.