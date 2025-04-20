Акции протеста, известные как "50501" (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были проведены в ознаменование 250-й годовщины начала войны за независимость США.

Они были направлены против различных аспектов политики Трампа, включая увольнение тысяч государственных служащих, депортацию мигрантов и сокращение финансирования образования и здравоохранения.

"Hands Off!" 50501 protests against Trump today in Chicago! pic.twitter.com/g9LHkxm2EO — Craig Shimala (@cshimala) April 19, 2025

Многие демонстранты несли плакаты с надписью "Королю - нет". У Белого дома в Вашингтоне, где собралось несколько сотен человек, один из протестующих держал плакат "Депортируйте Трампа в Сальвадор".

Однако в этот раз в протестах приняло участие меньше людей, чем две недели назад, когда в США прошли первые акции протеста государственного масштаба против политики Трампа.