В субботу тысячи людей снова вышли на улицы городов в США, протестуя против президента Дональда Трампа и реализуемой им политики, сообщает ВВС.
Акции протеста, известные как "50501" (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были проведены в ознаменование 250-й годовщины начала войны за независимость США.
Они были направлены против различных аспектов политики Трампа, включая увольнение тысяч государственных служащих, депортацию мигрантов и сокращение финансирования образования и здравоохранения.
"Hands Off!" 50501 protests against Trump today in Chicago! pic.twitter.com/g9LHkxm2EO— Craig Shimala (@cshimala) April 19, 2025
Многие демонстранты несли плакаты с надписью "Королю - нет". У Белого дома в Вашингтоне, где собралось несколько сотен человек, один из протестующих держал плакат "Депортируйте Трампа в Сальвадор".
Однако в этот раз в протестах приняло участие меньше людей, чем две недели назад, когда в США прошли первые акции протеста государственного масштаба против политики Трампа.
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