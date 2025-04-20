Пн, 21.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Видео "Королю - нет!" В США тысячи людей вышли на протест против политики Трампа (3)

Акция протеста против Трампа
Акция протеста против Трампа Фото: Reuters/ScanPix

В субботу тысячи людей снова вышли на улицы городов в США, протестуя против президента Дональда Трампа и реализуемой им политики, сообщает ВВС.

Акции протеста, известные как "50501" (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были проведены в ознаменование 250-й годовщины начала войны за независимость США.

Они были направлены против различных аспектов политики Трампа, включая увольнение тысяч государственных служащих, депортацию мигрантов и сокращение финансирования образования и здравоохранения.

Многие демонстранты несли плакаты с надписью "Королю - нет". У Белого дома в Вашингтоне, где собралось несколько сотен человек, один из протестующих держал плакат "Депортируйте Трампа в Сальвадор".

Однако в этот раз в протестах приняло участие меньше людей, чем две недели назад, когда в США прошли первые акции протеста государственного масштаба против политики Трампа.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (3)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх