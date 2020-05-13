Valsts nekustamie īpašumi почти за 400 тысяч евро отремонтирует здание таможни

Здание таможни расположено на ул. Кришьяня Валдемара, 1а.

В ходе работ будет приведен в порядок фасад - устранят трещины и последствия износ с сохранением аутентичности здания, имеющего культурно-историческое значение.

Среди предложений шести участников открытой процедуры закупки было выбрано наиболее выгодное с хозяйственной точки зрения предложение строительного подрядчика - общества с ограниченной ответственностью WARSS+, с которым заключен договор на сумму 374,4 тысячи евро (без НДС).

Здание таможни, 1960 год ФОТО: пресс-служба

"Планируя обновление здания, мы консультировались с Латвийским национальным управлением культурного наследия и провели архитектонически-художественное исследование. После завершения работ роскошный дом, построенный в XIX веке в стиле неоготики, вернет себе былой колорит, чтобы радовать жителей и гостей Риги», – отметил член правления VNĪЯ. Ивановскис-Пигитс.

Работы планируется завершить до конца 2020 года. Финансирование осуществляется на средства VNĪ, а вложения из поступлений от долгосрочной арендной платы будут впоследствии окупаться.

Двухэтажное каменное здание в стиле неоготики с подчеркнутой трехэтажной конструкцией центрального ризалита с башней возведено в 1875–1887 годах по проекту архитектора Николая Трусова как административное здание таможни.

В 1958 году был разработан проект перестройки здания для нужд Клуба иностранных моряков, находившегося здесь до конца 1980-х годов. В ходе перестройки в здании были созданы концертный зал, танцевальный зал, кинозал, ресторан и бильярдный зал. В 1981 году во время строительства Вантового моста были снесены ворота, выходящие на улицу Валдемара, поскольку конструкция находилась очень близко к боковому фасаду здания.