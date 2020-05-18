"Нельзя делать вид, что его не было". Латвия на пути к здоровому трауру после смерти ребенка

Конечно, родителям, потерявшим ребенка, оставляют и раздаточный материал о том, какие есть возможности проводить его в последний путь. Об этом рассказывают и устно, но, как правило, никто не готов услышать - поэтому дают информацию и письменно, говорит Лайла Лагановска.

"Если беременность прерывается до 22-й недели беременности, медицинское учреждение выдает выписку и письменно информирует пациентку о возможности получить останки мертворожденного плода для захоронения (если это физически возможно). Если пациентка отказывается от захоронения останков мертворожденного плода, медицинское учреждение обеспечивает достойное человека отношение к останкам мертворожденного плода".

Что это означает на практике? Для начала стоит сказать, что плод медицински прерванной беременности, а также мертворожденных деток всегда передают в Бюро патологии Детской клинической университетской больницы на Виенибас гатве 45. Далее у родителей есть три варианта действий:

После вскрытия, если оно было необходимо, в течение недели происходит кремация.

Если родители не забрали прах малыша, его захоронят в течение года. Всех в один день.

Обычно это происходит в конце мая, в "Саду душ" (Dvēseļu dārzs). Он расположен на территории Римско-католической церкви Св.Альберта по адресу Лиепаяс 38. Этим занимаются капелланы больницы Страдиня.

Они же раз в году, как правило, в начале июня, организуют межконфессиональный молебен памяти умерших детей. Родители могут посещать "Сад душ" в память о своем малыше, возлагать цветы, зажигать свечи.

Если родители хотят кремировать малыша индивидуально, об этом необходимо сообщить в Бюро патологии в течение трех дней. После кремации урну с прахом можно получить в Рижском центре кремации на улице Вароню 3а.

Договорившись с капелланами больницы Страдиня, прах можно захоронить в "Саду душ" в индивидуальном порядке. Конечно, родители могут и захоронить или развеять прах, где посчитают нужным.

Родители имеют право отказаться от кремации, забрать тело ребенка, заказать гробик (с этим также помогают в Бюро патологии) и захоронить на семейном кладбище.

Как рассказала старшая акушерка больницы Страдиня Сигне Ирша, если плод настолько маленький, что его невозможно разобрать в кровяных сгустках, он уходит в биологические отходы, которые тоже сжигают. "Конечно, никого не выбрасывают в мусорник", - заключает она.

Типичные эмоциональные реакции родителей, потерявших детей, - это ощущение одиночества и пустоты, плаксивость, беспомощность, безнадежность, чувство вины, нервозность, потеря целей в жизни.

Зачастую близкие и друзья чувствуют свою беспомощность и не знают, как правильно говорить или не говорить об этом с тем, кого коснулось такое горе.

Что не говорить?

"Я так ужасно за тебя переживала, не могла спать всю ночь, мне так трудно". Неважно, как трудно вам, в это время по-настоящему трудно родителям.

"Все, что ни случается, все к лучшему". Никто не может гарантировать, что это так.

"Я знаю, что ты чувствуешь". Человек, не переживший смерть ребенка, этого не знает. И даже, если пережил, все люди разные и чувствуют по-разному.

"Не грусти. У тебя будет другой ребенок". Никто этого не знает. Не надо обманывать надеждой. Потерянного ребенка невозможно заменить другим.

"У тебя хотя бы есть другие дети". Другие дети никак не заменяют потерянного.

"Не ищи ответ, почему так случилось". Многим поиск ответа дает силы жить дальше в новом качестве. Каждый родитель, попавший в такую ситуацию, задает вопросы и ищет ответы. Это естественно.

"Не делай это. Не делай то". Никто не может показать план решения, потому что мы не знаем чувства другого.

"Так хотел Бог". Никто не знает, чего хотел Бог, это толкование, порождающие предрассудки.

Что говорить? Как себя вести?

"Мне очень жаль, что с тобой такое случилось". Простое высказывание, которое может помочь, если сказано искренне и без "но" и "все-таки".

"У меня было подобное. Это ужасно!". Опыт сочувствия важен в несчастье.

Если слов не подобрать, можно так и признаться, что не можешь найти слов, чтобы рассказать о том, что чувствуешь - просто обнять и сказать, что рядом. Это деликатное поведение.

Не надо забрасывать семью вопросами о подробностях. Но важно показывать, что вы о них думаете, особенно, если давно не было контакта. Дайте понять, что готовы помочь, если родители захотят этого.

Если вас пригласили на разговор, выберите место, где можно выплакаться. Не бойтесь показать сочувствие своими слезами. Обнимите.

Если это случилось с Вами

Мама, позволь себе горевать. Ищи помощь у того, кому доверяешь - кризисный терапевт, капеллан, психолог, такие же мамы. Говори с тоцом ребенка честно. Ему тоже больно.

Папа, тебе тоже больно. Часто вокруг все спрашивают: "Как поживает твоя жена?", интересуясь только одной стороной. В большинстве случаев помогает, когда и мужчина не скрывает свою боль. Женщине это помогает пережить ощущение одиночества.

Дети - они имеют право знать, а не фантазировать сами, что случилось. У детей, не получивших простое объяснение, может появиться мысль, что это они виноваты в смерти братика или сестрички. Важно разъяснять, как есть, что ожидаемый ребеночек умер, его сердечко остановилось и он никогда не будет рядом. Важно позволить задать ребенку вопросы на болезненные темы. Не надо прятать свои переживания и грусть по потерянному малышу.

Из буклета "Потерявшим ребенка"Автор: капеллан Лелде Титава