Топ-5 самых распространенных мифов о холестерине. Рассказывает кардиолог

Миф 3: Я ничего такого не ем – откуда взялся повышенный холестерин? Хотя питанием и правильным образом жизни можно решить лишь часть проблемы (только налаживание образа жизни снижает холестерин на 5-10%, чего в большинстве случаев недостаточно), эти факторы играют важную роль в профилактике инфаркта и инсульта. Например, каждый 5-й латвиец регулярно потребляет большое количество алкоголя, каждый 4-й – ежедневно курит, а показатели ожирения у нас вторые самые высокие в Европе и продолжают расти – 20% взрослых латвийцев страдает от лишнего веса.

"Алкоголизм и курением даже обсуждать не стоит – все знают, что это вредно. Если пациент не борется с этой привычкой, то это его сознательный выбор. Однако, проблемы с питанием часто возникают по незнанию. В моей практике был курьезный случай: пациент клятвенно божился, что категорически не ест сладкое, но в этот самый момент у него в руках была горсть печенья, которое он активно грыз. Это говорит о том, что многие пациенты не знают, что вредно, а что – нет. Так, первое, что анализирует специалист по питанию, когда мы начинаем работать над диетой пациента, это его питье. Подслащенные напитки (соки, лимонады, квас и т.п.) – тайные враги, поскольку кажутся очень невинными, хотя содержание сахара в них огромно. В идеале следует пить только воду", - поясняет кардиолог, добавляя, что в ходе анализа меню таких сюрпризов и неожиданных открытий всегда оказывается очень много.

Миф 4: Между повышенным холестерином и частотой инфарктов нет связи. Конечно, это не так: во всем мире 33% всех коронарных болезней сердца вызвано повышенным уровнем холестерина, который наблюдается у более чем половины европейцев (54%). Врач добавляет, что каждое десятилетие, которое европеец в возрасте от 35 до 55 лет проживает с повышенным ЛПЛ, с которым не борется, повышает вероятность развития болезни сердца на 39%, хотя проблема решается простым приемом таблеток и своевременной консультацией у врача.

Миф 5: Врач назначил мне таблетки, хотя в анализах ясно видно, что холестерин в норме!Давайте разбираться: риск развития кардиоваскулярных заболеваний для каждого отдельного пациента рассчитывается на особых калькуляторах. Наиболее часто применяется калькулятор, разработанный Европейским обществом кардиологов, рассчитывает, каков риск заболевания в ближайшие десять лет. На основе результатов врач решает, каковы нормы XЛПЛ для конкретного пациента. И хотя в результатах анализов часто указывается норма "<3ммол/л", для отдельных пациентов данный показатель должен быть ниже 2,1; 1,8 или даже 1,4 ммол/л. Поэтому не следует самостоятельно ставить себе диагноз – доверьтесь лечащему врачу.