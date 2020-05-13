KNAB постановил: Dienas Bizness должно внести в госбюджет более 104 тысяч евро

Решение KNAB приняло 5 мая, сумму нужно перечислить в госбюджет в течение месяца с момента вступления решения в силу. Также его можно оспорить в суде, сообщили агентству LETA в KNAB.

Незадолго до выборов в 13-й Сейм Dienas Bizness выпустила два специздания, главными героями которых стали партии KPV LV и "Согласие". Тираж каждого выпуска - 800 тысяч экземпляров.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что это было частью абонентской кампании, однако KNAB посчитал это предвыборной агитацией.

Осенью 2019 года Dienas Bizness изменило формат - газета превратилась в еженедельный журнал.