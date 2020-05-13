Гиргенс и Гришин о 9 мая: попустительства по отношению к пришедшим к монументу не было

Госполиция и руководство МВД уже с 9 мая были вынуждены выслушивать критику и оправдываться по поводу собраний людей во время режима чрезвычайной ситуации у памятника Победы в Риге. В среду глава МВД Сандис Гиргенс, а также руководство Госполиции и Муниципальной полиции Риги пояснили свою позицию на комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщает агентство LETA.

Гришин пояснил, что крупнейшим вызовом для полиции было снизить поток людей у памятника Победы.

Полиция уже многие годы следит за порядком в упомянутом месте, и в прошлые годы мероприятия 9 мая были организованными, что давало стражам порядка право легче их контролировать. Ежегодно у памятника Победы 9 мая собирались примерно 200 000 человек.

В этом году в связи с ограничениями режима ЧС официального мероприятия не было, однако полиция уже заранее провела превентивную работу с негосударственными организациями и неформальными лидерами, чтобы люди по мере возможности не ходили отмечать окончание войны в упомянутое место.

9 мая в течение 15 часов - с 8 утра до 22:45 - по подсчетам полиции, памятник посетили примерно 20 000 человек.

Чтобы ограничить возможности людей приехать в упомянутое место, полиция создала определенные неудобства, в частности, запретила парковку машин и уличную торговлю, пояснил Гришин.

Он и Гиргенс на комиссии упомянули, что размещение забора для контроля потока вблизи памятника не было бы верным решением. Сам министр отметил, что это было бы неэтично по отношению к обществу.

Должностные лица не отрицали, что обсуждали вопрос размещения барьеров, однако указали, что это продлило бы время пребывания людей у памятника, что способствовало бы еще большим эпидемиологическим рискам, а также создало бы длинную очередь. Полиция допускает, что могли произойти и провокации. В свою очередь, если в результате этих провокаций потребовалась бы эвакуация людей, то полиция могла бы столкнуться с "непреодолимыми условиями".

Гиргенс пояснил, что в среднем каждый час памятник посещали примерно 200-300 человек, которые находились там около 10-15 минут. Наиболее критичная ситуация возникла с 14 до 16 часов, когда у монумента находились 450 человек, однако, принимая во внимание площадь, была возможность соблюдать дистанцию.

Галерея: 9 мая в парке Победы

Гришин и Гиргенс также указали, что в этом году отличался и контингент пришедших к памятнику. Если раньше на концерты и салют приезжали огромные массы и часть людей допускала нарушения, то в этом годы соблюдался "социальный покой", а несоблюдавшие дистанцию получили протоколы.

Всего полиция в парке Победы оформила 46 протоколов и начала 70 административных делопроизводств. Число протоколов определенно вырастет, так как полиции еще необходимо время для оценки нарушений.