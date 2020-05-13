Ср, 13.05.2020
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Открыт французский сад Рундальского дворца, частично откроется и экспозиция

Рундальский дворец

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После смягчения ограничений на публичные мероприятия Рундальский дворец открывает для посетителей французский сад, а с понедельника, 18 мая, частично будет открыт и доступ в сам музей, сообщила агентству LETA специалист музея по связям с общественностью Илзе Кусиня.

Уже в среду можно было посетить дворцовый сад, где сейчас цветут тюльпаны и начинают распускаться декоративные деревья.

Для регулирования потока посетителей и соблюдения дистанцирования в парке установлены указатели.

18 мая для посетителей планируется открыть и часть основной экспозиции музея Рундальского дворца. Как и при посещении парка, людям придется считаться с мерами безопасности. Ознакомиться с ними можно на сайте музея.

Как сообщалось, после смягчения ограничений из-за пандемии нового коронавируса постепенно возобновляют работу и другие латвийские музеи и учреждения культуры.

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