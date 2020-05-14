Обыск в гостинице и прошлые приговоры. Что известно о задержании Гулама Гулами

Широкую известность Гулам Гулами получил из-за коррупционного скандала в 2014 году - тогда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) удалось задержать за взяточничество судью Рижского окружного суда Ивету Берзиню. В свою очередь Гулами был задержан по подозрению в даче взятки.

В 2016 году мужчина получил наказание в виде условного лишения свободы на год с последующим контролем полиции на полгода, а также штраф в размере 9250 евро.

Предприниматель был фигурантом нескольких уголовных дел - он уже был приговорён в 2018 году к реальному сроку заключения по делу о пропаже крупной партии хлопка. Однако приговор был обжалован, предприниматель находился на свободе.

О том, что Гулама Гулами задержали 12 мая, сообщает LTV. Также у телевидения есть информация, что в тот же день в гостинице Royal Square hotel прошли обыски.

"Сегодня [13 мая] здесь никто ничего не проводит, это было вчера, да. Обыски были только в этой гостинице", - сообщил LTV7 один из работников гостиницы.

По информации LTV7, работников гостиницы во время обыска не выпускали, а позже увезли в полицейский участок. Как минимум один из сотрудников проходит по делу как свидетель. Полиция эту информацию не подтверждает. Сообщается, что расследуемое преступление совершалось с 2013 по 2020 годы.

Ранее граждане Узбекистана Акбар Абдулаев и Эльор Юнусов обвинили Гулами в присвоении гостиницы при помощи фальшивых документов.

"13 мая к подозреваемой персоне применён арест. Арест можно отменить, если в течение месяца будет заплачен залог", - указали представители Госполиции.