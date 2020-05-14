В помещениях закрывшегося Multikino откроется новый кинотеатр

Новые кинозалы будут оборудованы новейшими технологиями - лазерными проекторами Barco 4K и мощной системой звука Dolby Atmos.

Для латвийской аудитории Apollo Kino кинотеатр уже доступен в торговом центре Akropole, новый кинотеатр для посетителей торгового центра Rīga Plaza откроется уже этой осенью.

Сообщается, что для комфорта посетителей будет доступны три вида сидений - анатомические кресла, двухместные кресла (пара может сидеть на одном диване) и "звездные места".

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

"Дополнительно к уже известным креслам, ожидаются и новые виды кресел, которые приятно удивят ценителей кино", - добавили представители компании.

Также как в Apollo Kino Akropole в новом кинотеатре Apollo Kino Rīga Plaza будет концепт самообслуживания – удобный способ приобрести билеты, напитки и закуски.