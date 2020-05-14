Кариньш недоволен объяснениями Гиргенса о работе полиции 9 мая

Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что Министерство внутренних дел, которым руководит Сандис Гиргенс, перед 9 мая должно было более понятно разъяснить общественности ограничения на собрания.
Премьер сообщил журналистам, что получил объяснения от главы МВД относительно работы в Пардаугаве 9 мая, но он остался ими недоволен. Кариньш считает, что министру надо было более понятно объяснить обществу введенные в стране ограничения ввиду чрезвычайной ситуации.
С учетом этого Кариньш отмечает, что "в будущем надо работать, осознавая, насколько важная роль у членов правительства, и министр должен объяснять все перед, а не после события".
Премьер-министр не дал никаких распоряжений или поручений после ознакомления с объяснениями Гиргенса.
"Чтобы было ясно: надо работать на будущее и учиться на вещах, которые были неполными. Это то, чего я жду", - сказал премьер.
Ранее Гиргенс сказал, что никакого попустительства по отношению к пришедшим в парк Победы 9 мая не было. В распоряжении агентства LETA есть объяснительная Гиргенса, в которой он признает работу ответственных служб 9 мая успешной, в результате чего удалось соблюсти эпидемиологические требования и права человека посетить места памяти.
Что касается премьера, то говоря о 9 мая, он выразил неудовлетворенность тем, что не все жители Латвии имеют единой представление о том, насколько трагичная была Вторая мировая война для этой страны. По его словам, это значит, что в сферах образования и интеграции еще много работы.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!