Кариньш недоволен объяснениями Гиргенса о работе полиции 9 мая

Премьер сообщил журналистам, что получил объяснения от главы МВД относительно работы в Пардаугаве 9 мая, но он остался ими недоволен. Кариньш считает, что министру надо было более понятно объяснить обществу введенные в стране ограничения ввиду чрезвычайной ситуации.

С учетом этого Кариньш отмечает, что "в будущем надо работать, осознавая, насколько важная роль у членов правительства, и министр должен объяснять все перед, а не после события".

Премьер-министр не дал никаких распоряжений или поручений после ознакомления с объяснениями Гиргенса.

"Чтобы было ясно: надо работать на будущее и учиться на вещах, которые были неполными. Это то, чего я жду", - сказал премьер.

Ранее Гиргенс сказал, что никакого попустительства по отношению к пришедшим в парк Победы 9 мая не было. В распоряжении агентства LETA есть объяснительная Гиргенса, в которой он признает работу ответственных служб 9 мая успешной, в результате чего удалось соблюсти эпидемиологические требования и права человека посетить места памяти.

Что касается премьера, то говоря о 9 мая, он выразил неудовлетворенность тем, что не все жители Латвии имеют единой представление о том, насколько трагичная была Вторая мировая война для этой страны. По его словам, это значит, что в сферах образования и интеграции еще много работы.