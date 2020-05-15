Тест: то, что вы увидели первым на картинке, расскажет, чего вам не хватает в жизни

Взгляните на изображение ниже и запомните то, что вы увидели первым.

В зависимости от вашего выбора мы сможем больше рассказать о том, что вы ищете в жизни и чего вам в ней не хватает, пишет understandingcompassion.com.

1. Собака

Если первой на картинке вы увидели собаку, значит - вы уделяете больше внимания деталям, чем среднестатистический человек. Собака олицетворяет верность, отдых и покой, и если это то, что вы заметили первым, - вы очень цените эти качества и ищете их в потенциальном спутнике жизни.

Скорее всего, у вас есть сильное ощущение внутреннего покоя, которое вы развили за годы личностного роста и после того, как испытали многие жизненные удовольствия.

То, чего вы действительно хотите - это теплый и уютный дом, который вы можете разделить с кем-то, кто понимает и поддерживает вас.

Для вас важно уважение, и ваш идеальный спутник должен знать, как дать вам необходимое, при этом уважая ваши границы. Он/она заслуживает доверия и поделится с вами своим честным мнением, даже если это не всегда то, что вы хотите услышать, но его/ее желание состоит в том, чтобы это помогло вам выбрать лучший путь, по которому идти по жизни.

Те, кто видит сначала собаку, ищут в жизни искренность, и любые мелочи, которые показывают, что вы заботитесь о них, на самом деле многое для них значат.

Спокойный друг, который остается с вами в хорошие и плохие времена и поддерживает вас только потому, что по-настоящему заботится о вас.

Важно помнить, что, пока вы ищете этого замечательного спутника, все желаемое можно найти внутри самих себя, и в большем объеме. Наши собственные сердца обладают той любовью, которую мы должны дать себе, и когда мы наконец научимся дарить себе столь необходимое внутреннее сострадание, наши глубокие желания исполнятся, ведь наши раны наконец заживут, когда мы откроемся и отпустим их. Внутреннее удовлетворение, как всем известно, приносит большое счастье, и, научившись давать себе любовь, которую вы заслуживаете, вы создадите внутреннюю эмоциональную среду, необходимую для привлечения верного и доброго спутника, которого вы ищете.

2. Лицо

Если ва первым на картинке увидели лицо, ваше подсознание сосредоточено на большой картине в жизни, вы знаете свои цели, к которым направляетесь и которых хотите достичь в ближайшем будущем. Вы, вероятно, известны своей честностью и надежностью, и когда вы берете на себя какие-либо обязательства, вы всегда делаете все возможное и идете до самого конца. Вашу способность выполнять задачи, связанные со учебой, карьерой и семьей, сложно превзойти, но

при этом нечто слишком легкое может вам быстро надоесть, так что вам нужно, чтобы работа была интересной для того, чтобы оставаться мотивированным.

Часть того, что вы ищете, скорее всего, связана с вашим глубоким внутренним миром. Вы уже знаете, чего хотите в жизни, но что-то внутри вас говорит, что, может, есть что-то большее, что-то более ценное, более значимое для вас.

Большой дом в хорошем районе для всей семьи, приличная машина и стабильность после выхода на пенсию - все это привлекательные вещи, но положа руку на сердце мы понимаем, что это просто удовлетворение основных нужд для выживания самих себя и наших близких. В жизни есть более глубокий смысл, чем то, что мы надеваем, едим и покупаем.

Глубокие тихие уголки вашего сердца уже знают, что вы действительно ищете, и этот ответ может быть ближе к любви, чем к материальному достатку в жизни.