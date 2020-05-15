В полночь страны Балтии открыли свои границы

В то же время путешественники должны помнить, что в каждой из стран Балтии установлены свои ограничения в связи с пандемией Covid-19, подчеркивает Министерство иностранных дел.

С пятницы по странам Балтии без ограничений могут путешествовать жители этих государств и лица с видом на жительство, если они в течение последних 14 дней не были за пределами стран Балтии, им не предписано соблюдение карантина или самоизоляции и у них нет симптомов респираторного заболевания.

Эти лица могут пересекать латвийско-эстонскую и латвийско-литовскую границы на личном транспортном средстве или используя услуги пассажирских перевозчиков. Они освобождаются от требований самоизоляции как при въезде в соседнюю страну, так и по возвращении домой.

Для подписания меморандума о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между Латвией, Эстонией и Литвой автотранспорта, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за Covid-19 в пятницу в Ригу прибудут министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Меморандум будет подписан около полудня, однако границы открыты уже с полуночи.