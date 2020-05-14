В пятницу снимут ограничения на перевозки между странами Балтии. airBaltic начнет летать

Латвийские перевозчики смогут осуществлять рейсы в Литву и Эстонию, эстонские и литовские - в Латвию.

Кроме того, министр сообщения сможет и в дальнейшем делать исключения для рейсов из других стран.

Жители Латвии и те, у кого есть постоянный вид на жительство, а также иностранцы, которые в последние 14 дней не посещали другие страны, кроме Литвы и Эстонии, а также жители Эстонии и Литвы, которые пересекают Латвию транзитом - не должны проводить 14 дней в самоизоляции.

airBaltic 18 мая восстановит полеты в Вильнюс и Таллинн. А после получения всех необходимых разрешений airBaltic 18 мая начнет прямые рейсы из Таллина в Амстердам, Копенгаген и Осло, а 25 мая – в Вильнюс.

airBaltic готова возобновить полеты из международного аэропорта Рига, как только будет получено разрешение ответственных органов.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает, что до кризиса "мы были ведущим перевозчиком в Таллине, обеспечивая наилучшее сообщение для наших эстонских пассажиров. Теперь мы возвращаемся с конкретной целью сохранить наши позиции в Эстонии и Балтии. С учетом нашего фокуса на единый флот Airbus A220-300 мы находимся в хорошей позиции, чтобы возобновить работу в Таллине".

"Здоровье и безопасность наших пассажиров, сотрудников и общества – превыше всего. Когда возобновим полеты, всем пассажирам мы обеспечим маски для лица и дезинфицирующие салфетки. Во время полетов мы будем следовать рекомендациям ответственных учреждений. Дополнительно к этому мы по-прежнему продолжаем разрабатывать точные инструкции по ряду других мер безопасности", - добавил Мартин Гаусс.

Полное расписание полетов и билеты уже в скором времени будут доступны на интернет-сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность сменить для новых бронирований, сделанных до 31 мая 2020 года, дату полета бесплатно. Возможна только одна смена даты полета.