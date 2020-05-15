Вам не кажется, что на улицах просто толпы людей? Все повылезали посмотреть, изменился ли мир после вируса в надежде увидеть на пустынных улицах Милу Йовович, ну или хотя бы Уилла Смитта с овчаркой. Похоже, мы наконец поняли тайный посыл фильма «Я – легегда» – дело было в Италии, там все по домам сидели, а у Уилла Смита единственного собака была, вот он и прогуливался. Кстати, фильм шел с рекламой "заведи собаку".

Ну, а чтобы народ не слишком расслаблялся, ввели правило об обязательном ношении масок в общественном транспорте. Причем с сегодняшнего дня за выполнением этого предписания будет следить полиция. Интересно, что блюстители закона будут действовать по системе "кнут и пряник" – одновременно раздавать маски одним, а штрафы – другим. Нет, конечно, наказывать монетой обещают только за серьезное нарушение – например, если ты прям сильно маску не надел – штраф!

А вот если чуть-чуть не надел – тогда ладно, прощаем.

Говоря о масках, похоже, что скоро они станут неотъемлемой частью гардероба. Например, один итальянский дизайнер уже начал выпускать "трикини" – купальник из двух частей плюс подходящая по цвету маска для лица. Представляете уже этот загар? Красный лоб, белый подбородок, красная шея. Очень патриотично!

Кстати, все эти маски очень обидная штука для гламурных кис.

Только ты себе губы увеличила, а в третьем автобусе никто об этом и не узнает – вся красота за масочкой спрятана. Надо было брови набивать! Но зато как теперь заживут мастера с их "девочки, записываемся на реснички!".

Ну, а для всех любителей фитнеса есть отличная новость – спорт-клубы начали потихоньку возвращаться к жизни!

Правда, и тут настоятельно просят соблюдать дистанцию в 2 метра... Нас вот мучает вопрос - 2 метра должно быть от чего до чего? Если измерять от своей головы до головы второго спортсмена, то сейчас эти 2 метра будут заполнены объемом их собственных ягодичек.

Кстати, о спорте! Мы, отдел маркетинга и одышки Balticom, немного боимся возвращаться в офис – наша заботливая компания установила в туалетах датчики движения, чтобы свет зажигался автоматически. Вы спросите – где здесь спорт? Ведь теперь просто так в туалет не зайти – открываешь дверь и понеслись взмахи руками – вверх, в стороны, вниз, подскочил, помахал и вот свет зажегся! Никакая аэробика с таким тектоником не нужна! Только вот коллеги странно смотрят, когда ты из туалета с одышкой выходишь…

А вы уже купили масочку?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и одышки Balticom. Хотите высказаться? Пишите!