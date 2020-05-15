SPKC сообщает о вспышке Covid-19 в центре социальной опеки. Плюс 21 новый случай

В SPKC редакции RUS.TVNET сообщили, что подробности по этому случаю будут предоставлены в субботу, 16 мая. Действительно ли заболел 21 человек, не уточнили, отметив, что случаев точно больше десяти.

В пансионате Mārsnēni проживают порядка 60 человек - пожилые и люди с инвалидностью.

SPKC указывает: эта вспышка коронавируса говорит о том, что пандемия не закончилась.

Turpinot epidemioloğisko izmeklēšanu,veikta mērķtiecīga testēšana SAC Mārsnēni personālam un iemītniekiem. Šobrīd saņemta informācija par apstiprinātiem vairākiem gadījumiem darbinieku un iemītnieku vidū. Par kopējiem rezultātiem SPKC informēs rīt. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 15, 2020

Šis COVID 19 uzliesmojums SAC apliecina,ka pandēmija nav beigusies,tādēļ plānojot brīvdienas, atgādinām par piesardzības pasākumu ievērošanu! — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 15, 2020

Как сообщалось, в пятницу, 15 мая, в Латвии зарегистрировано восемь новых случаев Covid-19, всего заболели 970 человек, 662 выздоровели.