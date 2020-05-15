Сб, 16.05.2020
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SPKC сообщает о вспышке Covid-19 в центре социальной опеки. Плюс 21 новый случай
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Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) пятницу вечером сообщил,  что в центре социальной опеки Mārsnēni (Приекульский край) на Covid-19 проверили персонал и клиентов, и положительными оказались многие пробы. Руководитель краевой Приекульской думы Элина Стапулоне сообщила RUS.TVNET, что заболели 17 клиентов пансионата и четыре сотрудника.

В SPKC редакции RUS.TVNET сообщили, что подробности по этому случаю будут предоставлены в субботу, 16 мая. Действительно ли заболел 21 человек, не уточнили, отметив, что случаев точно больше десяти.

В пансионате Mārsnēni проживают порядка 60 человек - пожилые и люди с инвалидностью. 

SPKC указывает: эта вспышка коронавируса говорит о том, что пандемия не закончилась. 

Как сообщалось, в пятницу, 15 мая, в Латвии зарегистрировано восемь новых случаев Covid-19, всего заболели 970 человек, 662 выздоровели. 

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