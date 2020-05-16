В Латвии за сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19

Вчера в Латвии сделано 1946 тестов на Covid-19. В целом с начала эпидемии проведен 87 377 анализ, Covid-19 подтвержден у 997 человек.

662 человек уже выздоровели, 19 скончались.

Лечение в стационарах проходят 25 человек с Covid-19, у 22 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего из стационара выписаны 126 пациентов.

Напомним, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в пятницу вечером сообщил, что в центре социальной опеки Mārsnēni (Приекульский край) на Covid-19 проверили персонал и клиентов, и положительными оказались многие пробы. Руководитель Приекульской краевой думы Элина Стапулоне сообщила RUS.TVNET, что заболели 17 клиентов пансионата и четыре сотрудника.

В пансионате Mārsnēni проживают порядка 60 человек - пожилые и люди с инвалидностью.

SPKC указывает: эта вспышка коронавируса говорит о том, что пандемия не закончилась.