Сб, 16.05.2020
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В Латвии за сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19

Covid-19. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. В том числе - 21 человек (4 работника и 17 жильцов) зарегистрирован в пансионате Mārsnēni.

Вчера в Латвии сделано 1946 тестов на Covid-19. В целом с начала эпидемии проведен 87 377 анализ, Covid-19 подтвержден у 997 человек.

662 человек уже выздоровели, 19 скончались.

Лечение в стационарах проходят 25 человек с Covid-19, у 22 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего из стационара выписаны 126 пациентов.

Напомним, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в пятницу вечером сообщил, что в центре социальной опеки Mārsnēni (Приекульский край) на Covid-19 проверили персонал и клиентов, и положительными оказались многие пробы. Руководитель Приекульской краевой думы Элина Стапулоне сообщила RUS.TVNET, что заболели 17 клиентов пансионата и четыре сотрудника.

В пансионате Mārsnēni проживают порядка 60 человек - пожилые и люди с инвалидностью. 

SPKC указывает: эта вспышка коронавируса говорит о том, что пандемия не закончилась. 

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