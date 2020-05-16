Covid-19 в Mārsnēni: есть несколько версий источника заражения

В настоящее время конкретный источник заражения не установлен, сообщает агентство LETA.

Как сообщалось, за последние сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19, большинство из них - в центре социального ухода Mārsnēni в Приекульском крае.

Covid-19 выявлен у четырех работников учреждения и 17 его клиентов. В настоящее время в учреждении установлен карантин.

В Mārsnēni уже в конце апреля было выявлено заболевание Covid-19, всего инфекция подтверждена у 25 клиентов, двое находятся в больнице.

Руководитель учреждения Эвия Екабсоне рассказала, что заболевшие клиенты изолированы в отдельном крыле здания, и тяжелобольных среди них нет.

Заболевшие работники находятся в изоляции по месту жительства. Клиенты, которые имели близкий контакт с заболевшими, изолированы в своих комнатах, и работники центра наблюдают за ними. Отменены реабилитационные процедуры.

Центр социального ухода Mārsnēni расположен в Приекульском крае.

В самоуправлении агентству LETA сообщили, что принято решение закрыть в Марсненской волости волостное управление, библиотеку и дом культуры, а также дошкольные группы. Подъезды близлежащих к социальному учреждению домов будут дезинфицироваться раз в день.

В пансионате проживают примерно 60 пожилых людей.