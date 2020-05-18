Обязательные маски и никаких провожающих: новые правила аэропорта "Рига"

В понедельник, 18 мая, международный аэропорт "Рига" четырьмя рейсами airBaltic в Вильнюс, Таллинн, Осло и Франкфурт, начинает восстановление международных пассажирских авиаперевозок, сообщили RUS.TVNET в аэропорту.
С целью сократить распространение Covid-19, в аэропорту введены требования эпидемиологической безопасности.
Они предусматривают:
- Все пассажиры старше семи лет должны надевать медицинскую маску
- В терминалах могут находиться люди, у кого есть посадочный талон или подтверждение резервации
- В терминалы не будут пускать провожающих и встречающих
- В автобусах от самолета к терминалу и наоборот, будут перевозить не более 25 человек. Работа аэропорта будет организована так, чтобы использовать автобусы минимально
Также в помещениях аэропорта установлены дезинфекторы для рук, которыми пассажиров призывают пользоваться.
Перед тем, как отправиться за границу, аэропорт "Рига" призывает пассажиров уточнить правила, действующие в точке назначения, а также ознакомиться с требованиями авиакомпании, рейсом которой пассажир летит.
Например, airBaltic не будет пускать в самолеты пассажиров, чья температура тела выше 37,8 градусов.
Стоит напомнить, что люди, прибывшие не из стран Балтии, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
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