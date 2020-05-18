Пн, 18.05.2020
Путешествовать возможно, путешествовать можно и путешествовать нужно! Инесе Ширава, директор департамента по туризму Латвийского агентства инвестиций и развития

Обязательные маски и никаких провожающих: новые правила аэропорта "Рига"

Пассажир аэропорта "Рига"

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник, 18 мая, международный аэропорт "Рига" четырьмя рейсами airBaltic в Вильнюс, Таллинн, Осло и Франкфурт, начинает восстановление международных пассажирских авиаперевозок, сообщили RUS.TVNET в аэропорту. 

С целью сократить распространение Covid-19, в аэропорту введены требования эпидемиологической безопасности.

Они предусматривают: 

  • Все пассажиры старше семи лет должны надевать медицинскую маску 
  • В терминалах могут находиться люди, у кого есть посадочный талон или подтверждение резервации 
  • В терминалы не будут пускать провожающих и встречающих
  • В автобусах от самолета к терминалу и наоборот, будут перевозить не более 25 человек. Работа аэропорта будет организована так, чтобы использовать автобусы минимально

Также в помещениях аэропорта установлены дезинфекторы для рук, которыми пассажиров призывают пользоваться. 

Перед тем, как отправиться за границу, аэропорт "Рига" призывает пассажиров уточнить правила, действующие в точке назначения, а также ознакомиться с требованиями авиакомпании, рейсом которой пассажир летит.

Например, airBaltic не будет пускать в самолеты пассажиров, чья температура тела выше 37,8 градусов. 

Стоит напомнить, что люди, прибывшие не из стран Балтии, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ