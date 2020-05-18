Обязательные маски и никаких провожающих: новые правила аэропорта "Рига"

С целью сократить распространение Covid-19, в аэропорту введены требования эпидемиологической безопасности.

Они предусматривают:

Все пассажиры старше семи лет должны надевать медицинскую маску

В терминалах могут находиться люди, у кого есть посадочный талон или подтверждение резервации

В терминалы не будут пускать провожающих и встречающих

В автобусах от самолета к терминалу и наоборот, будут перевозить не более 25 человек. Работа аэропорта будет организована так, чтобы использовать автобусы минимально

Также в помещениях аэропорта установлены дезинфекторы для рук, которыми пассажиров призывают пользоваться.

Перед тем, как отправиться за границу, аэропорт "Рига" призывает пассажиров уточнить правила, действующие в точке назначения, а также ознакомиться с требованиями авиакомпании, рейсом которой пассажир летит.

Например, airBaltic не будет пускать в самолеты пассажиров, чья температура тела выше 37,8 градусов.

Стоит напомнить, что люди, прибывшие не из стран Балтии, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.