airBaltic не будет пускать в самолеты пассажиров с температурой выше 37,8 градуса

airBaltic 18 мая возобновит регулярные прямые рейсы из всех трех столиц стран Балтии, поэтому вводит ряд новых мер безопасности, чтобы ограничить распространение вируса.

Начиная с 18 мая перед прохождением контроля в аэропорту "Рига" пассажирам будут измерять температуру тела, и тем, у кого температура будет выше 37,8 градуса, будет отказано в посадке на рейс.

Пассажиры, которые не смогут лететь, будут проинформированы и проинструктированы о дальнейших действиях.

Дезинфекция салонов самолетов будет проводиться регулярно.

Всем пассажирам бесплатно будет выдан базовый набор защитных средств, в который входят защитная маска для лица и дезинфицирующие салфетки. Пассажиры airBaltic все время полета должны будут использовать защитные маски для лица.

Экипажи авиакомпании тоже будут использовать защитные маски и перчатки. Экипажам даны указания о действиях, которые необходимо выполнить в случае, если кто-то из пассажиров на борту самолета может быть заражен коронавирусом, а все самолеты оснащены необходимым профилактическим оборудованием. Кроме того, авиакомпания внесет изменения в обслуживание на борту, заменив бортовые журналы одноразовыми информацией о гигиене и меню.

Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, риск переноса инфекционных заболеваний во время полетов минимален. Качество воздуха в салоне самолета тщательно контролируется, он рециркулируется с такой частотой, чтобы обеспечить полную замену 20-30 раз в час.