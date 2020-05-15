airBaltic не будет пускать в самолеты пассажиров с температурой выше 37,8 градуса

Авиакомпания airBaltic не будет пускать в самолеты пассажиров с температурой тела выше 37,8 градуса, сообщила агентству LETA представитель компании Алиса Бриеде.
airBaltic 18 мая возобновит регулярные прямые рейсы из всех трех столиц стран Балтии, поэтому вводит ряд новых мер безопасности, чтобы ограничить распространение вируса.
Начиная с 18 мая перед прохождением контроля в аэропорту "Рига" пассажирам будут измерять температуру тела, и тем, у кого температура будет выше 37,8 градуса, будет отказано в посадке на рейс.
Пассажиры, которые не смогут лететь, будут проинформированы и проинструктированы о дальнейших действиях.
Дезинфекция салонов самолетов будет проводиться регулярно.
Всем пассажирам бесплатно будет выдан базовый набор защитных средств, в который входят защитная маска для лица и дезинфицирующие салфетки. Пассажиры airBaltic все время полета должны будут использовать защитные маски для лица.
Экипажи авиакомпании тоже будут использовать защитные маски и перчатки. Экипажам даны указания о действиях, которые необходимо выполнить в случае, если кто-то из пассажиров на борту самолета может быть заражен коронавирусом, а все самолеты оснащены необходимым профилактическим оборудованием. Кроме того, авиакомпания внесет изменения в обслуживание на борту, заменив бортовые журналы одноразовыми информацией о гигиене и меню.
Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, риск переноса инфекционных заболеваний во время полетов минимален. Качество воздуха в салоне самолета тщательно контролируется, он рециркулируется с такой частотой, чтобы обеспечить полную замену 20-30 раз в час.
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