В самоизоляции я пью чаще и больше. Как не довести себя до алкоголизма

10. Постарайтесь не ставить знак равенства между желанием выпить и необходимостью это сделать

Если вы убрали бутылки, а выпить меньше не хочется, не пугайтесь. Это обычная ситуация. Именно поэтому нужно научиться принимать желание. На самом деле проблема не в желании как таковом, а в нашем отношении к желанию. Все люди периодически испытывают сильное желание что-либо сделать, но не всегда действуют под влиянием всех своих желаний. Проблема нездорового употребления только в том, что мы иногда относимся к нашему желанию иррационально: "Я хочу, а значит, мне надо употребить несмотря ни на что. Ведь мне так скучно одному на самоизоляции. Я не смогу терпеть дискомфорт от воздержания и эту скуку. Это будет просто ужасно. Чтобы я мог воздержаться, я должен сначала перестать хотеть выпить".

В таком случае желанию действительно невозможно отказать. Такие идеи лишают нас свободы отказаться от желания или управлять им. Чтобы изменить это отношение, необходимо оспорить эти идеи, объясняя себе, что: «Конечно, очень скучно. Конечно, очень хочется выпить. Но из-за того, что мне скучно и хочется, необязательно нужно употребить. Я и многие люди могут не действовать под влиянием желаний. Это просто желание и возможность, а не необходимость выпить. Я могу и потерпеть. Желание рано или поздно пройдет или уменьшится. Оно неизбежно в каком-то смысле. Хотя и будет со временем беспокоить реже. Я не умру, если не удовлетворю его. И эти скука и дискомфорт явно не самое плохое, что могло бы быть со мной».

Это нужно делать регулярно, задавая вопросы себе и используя разнообразные аргументы устно и письменно, до тех пор пока рациональное мышление не станет автоматическим.

11. Просто наблюдайте за своими желаниями

Иррациональные идеи не всегда легко поддаются изменениям. Возможно, потребуется больше усилий или времени, чтобы приобрести необходимый навык. Можно также использовать осознанное наблюдение за своим желанием, эмоциями и мыслями. Для этого попробуйте не вовлекаться в них, наблюдая за ними как бы со стороны или описывая их, но не предпринимая никаких действий. Это называется осознанностью ("майндфулнес").

Нужно тренироваться на разных внешних и внутренних объектах (окружающих предметах, дыхании, еде, ощущениях, мыслях, эмоциях), безоценочно наблюдая, описывая и погружаясь в переживание, не предпринимая активных действий. Важно помнить, что целью этих практик не является расслабление и избавление от мыслей — они помогут не поддаться иррациональным убеждениям о желании, даже очень сильным.

12. Алкоголь помогает снять злобу, тревогу и подавленность? Альтернатива — навыки осознанности