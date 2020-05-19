Регионы: были случаи, когда водители не пускали в автобус тех, кто не прикрыл лицо

"В Рижском регионе этим грешат чаще всего, тогда как в остальных регионах дисциплина лучше", - отметил он.

Как сообщил руководитель дирекции, были случаи, когда водители автобусов не разрешали пассажирам садиться в транспорт, так как у них не было закрыто лицо.

В то же время Годиньш напомнил, что во время поездки в транспорте необязательно нужно использовать специальные маски для лица, а можно прикрыть нижнюю часть лица шарфом или платком.

Как сообщалось, с 12 мая в Латвии введены послабления на ограничения и запреты во время пандемии нового коронавируса, но в общественном транспорте пассажиры должны обязательно прикрывать рот и нос - маской, респиратором, шарфом, платком и т.п.