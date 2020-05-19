Вт, 19.05.2020
Не слез, нет эмоций, пустота. Это от шока, страха и отчаяния. Слишком сильный удар. Это настолько сложно принять, что даже слезы не текут. Лайла Лагановска, акушерка Роддома, о мертворожденных детях

Регионы: были случаи, когда водители не пускали в автобус тех, кто не прикрыл лицо

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Требование носить маску или другое защитное средство в общественном транспорте чаще всего не соблюдают пассажиры в Рижском регионе, сказал в передаче Rīta Panorāma руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

"В Рижском регионе этим грешат чаще всего, тогда как в остальных регионах дисциплина лучше", - отметил он.

Как сообщил руководитель дирекции, были случаи, когда водители автобусов не разрешали пассажирам садиться в транспорт, так как у них не было закрыто лицо.

В то же время Годиньш напомнил, что во время поездки в транспорте необязательно нужно использовать специальные маски для лица, а можно прикрыть нижнюю часть лица шарфом или платком.

Как сообщалось, с 12 мая в Латвии введены послабления на ограничения и запреты во время пандемии нового коронавируса, но в общественном транспорте пассажиры должны обязательно прикрывать рот и нос - маской, респиратором, шарфом, платком и т.п.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ