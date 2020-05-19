Ирина Шейк в прямом эфире: бьюти-секреты, песни "Руки Вверх!" и тоска по русской бане

ФОТО: SCANPIX

О карантине в США

Девушка рассказала, что в настоящее время она находится в своем любимом городе - Нью-Йорке, где ей "эмоционально" проще в это нелегкое время. Однако она заметила, что сейчас улицы города сильно пусты.

"Все люди ходят в масках, но стали более жизнерадостными. Я признаюсь, я не смотрю новости, я приняла это решение 2 месяца назад, из-за них создается паническая атмосфера. (..) Я обязательно выхожу на улицу, а когда нет людей, я приспускаю маску, чтобы подышать свежим воздухом. Сейчас в городе людей мало, все закрыто, так что чувствуется очень карантин. Я думаю, что это новая реальность, и ее надо принимать", - поделилась звезда.

О домашней рутине

Шейк сразу же призналась, что любительница посмотреть русские каналы по телевизору.

В списке ее любимых программ оказались такие как "Вечерний Ургант", "Пусть говорят", "Поле чудес" и другие).

"Я вообще такой человек, который любит делать наброски планов. Сейчас я научилась как-то быть больше в настоящем времени. Никто не знает, что будет происходить завтра. Мы можем контролировать только то, что происходит сейчас. В это время мы должны переосмыслить то, как мы воспринимаем многие вещи, то, как мы проводим время с близкими, на чем мы хотим сконцентрироваться", - сказала Ирина.

Знаменитость также отметила, что съемок в кино нет в ее ближайших планах, поскольку много времени занимает моделинг.

А еще Ирина рассказала о своем пунктике на чистоте: модель просто не может уснуть, если что-то не на своем месте.

О дочери

По словам матери, малышка Лея сама себе подбирает одежду, а также может что-то подсказать и маме.

"У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое, в основном дорогие вещи - это подарки друзей",

- рассказала Шейк.

Девочка посещает русскую школу, но сейчас, по ясным причинам, обучение проходит онлайн.

О красоте

Что касается этой темы, модель отметила, что в России делают самый лучший маникюр и педикюр, а в ее сумочке всегда найдется место для бальзама для губ - марки постоянно меняются, поскольку модель не хочет достичь эффекта "привыкания".

О музыке

Уже к концу беседы девушка честно рассказала о своей любви к группе "Руки Вверх!" и даже успела спеть один из хитов "18 мне уже".

О планах после карантина

Ирина рассказала, что сразу после отмены всех ограничений планирует посетить русскую баню. Что касается стран, то первыми она посетит Италию и Россию.