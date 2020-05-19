Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens ищут членов правления

Рижская дума объявила конкурсы на должности членов правления муниципальных предприятий Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) и Rīgas ūdens, сообщил агентству LETA представитель исполнительного директора Риги Гунтис Карклиньш.
Планируется, что в правлении каждого из предприятий будет по три члена. Заявки на конкурс принимаются до 8 июня.
Кандидаты должны:
- быть ориентированы на развитие,
- обладать стратегическим видением,
- навыками планирования и организации,
- чувством ответственности.
Также для претендентов установлены требования по профессиональному опыту в финансовых вопросах, области аудита, внутреннего контроля, разработки стратегий, корпоративного управления и др. в зависимости от обязанностей конкретного члена правления.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!