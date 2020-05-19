Вт, 19.05.2020
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Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens ищут членов правления

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Рижская дума объявила конкурсы на должности членов правления муниципальных предприятий Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) и Rīgas ūdens, сообщил агентству LETA представитель исполнительного директора Риги Гунтис Карклиньш.

Планируется, что в правлении каждого из предприятий будет по три члена. Заявки на конкурс принимаются до 8 июня.

Кандидаты должны:

  • быть ориентированы на развитие,
  • обладать стратегическим видением,
  • навыками планирования и организации,
  • чувством ответственности.

Также для претендентов установлены требования по профессиональному опыту в финансовых вопросах, области аудита, внутреннего контроля, разработки стратегий, корпоративного управления и др. в зависимости от обязанностей конкретного члена правления.

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