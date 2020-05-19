Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens ищут членов правления

Планируется, что в правлении каждого из предприятий будет по три члена. Заявки на конкурс принимаются до 8 июня.

Кандидаты должны:

быть ориентированы на развитие,

обладать стратегическим видением,

навыками планирования и организации,

чувством ответственности.

Также для претендентов установлены требования по профессиональному опыту в финансовых вопросах, области аудита, внутреннего контроля, разработки стратегий, корпоративного управления и др. в зависимости от обязанностей конкретного члена правления.