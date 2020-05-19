Вт, 19.05.2020
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airBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На основании специального разрешения Министерства сообщения Латвии авиакомпания airBaltic с 25 мая 2020 года возобновит прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня 2020 года - из Риги в Берлин.

18 мая airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет спецрейсы во Франкфурт и Осло.

Дополнительно к этому из Таллина airBaltic возобновляет рейсы в Амстердам, Копенгаген, Осло и Вильнюс.

Пассажирам перед полетом настоятельно рекомендуется проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда убедитесь, что вы ознакомились с новейшей информацией.

Полное расписание полетов и билеты доступны на сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность сменить для новых бронирований, сделанных до 31 мая 2020 года, дату полета бесплатно. Возможна только одна смена даты полета, - сообщили в авиакомпании. 

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