airBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин

18 мая airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет спецрейсы во Франкфурт и Осло.

Дополнительно к этому из Таллина airBaltic возобновляет рейсы в Амстердам, Копенгаген, Осло и Вильнюс.

Пассажирам перед полетом настоятельно рекомендуется проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда убедитесь, что вы ознакомились с новейшей информацией.

Полное расписание полетов и билеты доступны на сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность сменить для новых бронирований, сделанных до 31 мая 2020 года, дату полета бесплатно. Возможна только одна смена даты полета, - сообщили в авиакомпании.