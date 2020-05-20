С сегодняшнего дня в Риге действует новый порядок вывоза отходов

Новые договоры о вывозе отходов к 20 мая заключили 74% рижан, а еще 6-8% договоров обрабатываются, сообщила на пресс-конференции руководитель управления окружающей среды департамента по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эвия Пиньке.

По словам Пиньке, учитывая сложности, связанные с Covid-19 и чрезвычайным положением, договоров заключено достаточно много.

Те рижане, которые еще не заключили договоры, могут продолжать это делать. Также вывоз мусора можно заказать как индивидуальную услугу, но с предоплатой. Это временное решение, пока не будут заключены все договоры.

Компании по вывозу мусора призывают людей с пониманием отнестись к новому порядку, потому что во многих домах изменится время его вывоза.

При заключении договоров рижане могут выбрать наиболее подходящие для себя контейнеры и частоту вывоза мусора. Можно также использовать специально маркированные, водонепроницаемые мешки для мусора.

В ближайшие годы в Риге будет открыто 1050 пунктов раздельного сбора мусора для стекла, металла, пластмассы, бумаги и картона.

Руководитель временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц считает, что новые правила упорядочат систему вывоза мусора в Риге, которая до сих пор была хаотичной и непрозрачной. Новый порядок будет действовать в течение семи лет или до момента, когда Совет про конкуренции разрешит возобновить работу АО "Tiriga".