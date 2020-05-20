МИД: Авиарейсы в Великобританию не планируются, там очень высокая заболеваемость

Критерий, при котором возможно авиасообщение, составляет 25 случаев заболевания на 100 000 человек, а в Великобритании заболевших намного больше.

Из Великобритании в Латвию можно попасть коммерческими рейсами через Франкфурт, Минск или другие города.

Представитель МИД отметила, что в Юго-Восточной Азии находятся сейчас 45 латвийцев, которые хотят вернуться, и сделать это можно коммерческими рейсами, так как репатриационные рейсы больше не планируются.