Спасаем кожу рук после частого мытья и использования средств дезинфекции

Регулярное мытье и дезинфекция рук стали нашей повседневной рутиной - мы больше не делаем это только дома, но даже входя и выходя, например, из супермаркета. "Дом. Мыло. 2 метра" - это, кажется, стало символом социально приемлемого поведения во время Covid-19. Хорошая новость - улучшается эпидемиологическая ситуация, а плохая — страдает кожа рук. Как поддерживать ее здоровой, рассказывает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне.
Одним из наиболее важных средств защиты от распространения вируса SARS-CoV-2 является мытье рук. Поэтому сейчас у каждого на руках может появиться зуд, шелушение или покраснение - это связано с частым воздействием мыла, интенсивной обработкой рук дезинфицирующими средствами, использованием салфеток, чтобы очистить ручки, кнопки, клавиши и другие поверхности.
Но частая и тщательная обработка кожи водой, мылом и средствами дезинфекции вместе с грязью снимает с кожи ее естественное защитное покрытие.
Несмотря на то что сухая кожа рук сама по себе не создает больших рисков для здоровья, есть смысл позаботиться о барьере кожи, потому что потрескавшаяся кожа рук фактически покрыта маленькими микротрещинками, которые могут быть воротами для разного вида инфекций. Между прочим, в этой ситуации нет ничего нового. Дерматологи и фармацевты регулярно сталкиваются с проблемой дерматита и "сухой руки". Работникам здравоохранения она хорошо известна. И не только им — например, работникам ресторанов руки тоже нужно мыть многократно каждый день.
Что делать, если кожа рук становится сухой, шелушится и трескается?
Моем правильно!
Желательно, чтобы вода не была ни ледяной, ни горячей - прохладная или теплая будет в самый раз. Помните о необходимых 20 секундах. Чтобы не надо было постоянно смотреть на часы, попробуйте петь свою любимую песню и засеките, сколько нужно петь, чтобы получилось это время. В дальнейшем, моя руки, можно просто петь любимую мелодию - и руки чистые, и настроение улучшается! На самом деле, если сделать все как рекомендуется, 20 секунд даже может оказаться слишком мало. Когда тщательно протерты пальцы, вымыты большие пальцы и верхняя сторона ладони, не забываем тщательно смыть мыло - его остатки могут стать хорошей питательной средой для микробов и способствовать возникновению дерматита. Не забываем о кольцах - моем также их внутреннюю часть или, к сожалению, отказываемся от них на время вообще.
Следующий шаг - вытирание рук. Важно, чтобы кожа была сухой. Особенно при выходе на улицу, на ветер. Бумажное полотенце может быть абразивным. Поэтому лучше всего сразу после мытья вытереть руки мягкой тканью, например хлопковой материей или полотенцем. Чтобы ткань была мягче, новое полотенце перед использованием полезно постирать при высокой температуре или прокипятить. Затем для лучшего эффекта руки можно высушить бумажным полотенцем. Сушилки, использующие поток воздуха, не лучший выбор, так как они слишком сушат кожу, а также могут способствовать распространению вирусов.
Наконец, обратим внимание на выбор мыла. Желательно, чтобы оно было без запахов и красителей - лишние раздражители могут быть причиной аллергической реакции. Дома лучше использовать не жидкое мыло, а традиционную форму - в куске мыла меньше химических веществ, и к нему легче добавлять питательные и увлажняющие элементы.
Лосьоны, кремы и мази
Несмотря на то что вода растворяет защитный слой кожи, в то же время она также является увлажнителем. Как удержать эту влагу в коже? Быстро - сразу после мытья - обработав кожу каким-нибудь косметическим средством. Оно образует что-то вроде "перчатки", которая не позволит воде испариться. И так же, как коже лица, увлажнение нужно и рукам. Часто при мысли о том, что кожа сухая, нам кажется, что ей нужно питание, но гораздо больше ей нужно увлажнение.
Лосьоны с точки зрения увлажнения и питания имеют самое мягкое воздействие - они больше предназначены для того, чтобы максимально быстро впитаться и "жирное" ощущение рук не мешало, например, работе в офисе. В плане воздействия (защитной функции) их время короче.
В плане состава кремы похожи на лосьоны, но у них меньше содержание воды и больше питательных веществ. Консистенция кремов более густая, и им обычно необходимо более длительное время, чтобы впитаться в кожу. Зато образовавшийся защитный слой на коже будет более устойчивым.
Мазь плотно покрывает кожу. Она как крыша теплицы, которая максимально предотвращает испарение влаги.
Для повседневного использования более подходят лосьоны или кремы, а мази лучше подойдут на ночь или в каких-либо особых случаях, когда кожа рук нуждается в дополнительном уходе или даже лечении.
Многослойное увлажнение
Напомним, что рекомендуется использовать средство для ухода за кожей сразу после мытья рук, пока кожа еще влажная и средство может помочь эту влажность "удержать". Крем легкими движениями надо вмассировать (не втирать и не растягивать!) в кожу, убедившись в том, что он попал и между пальцами, на внешнюю сторону ладони и заусенцы. Если кожа лосьон просто "съедает" и у вас есть ощущение, что она недостаточно увлажнена, нанесите второй слой лосьона или крема - такая повторная процедура имеет очень хороший эффект. Делать так особенно желательно перед сном, когда на лосьон или крем вторым слоем наносят более насыщенный крем или мазь. Это особенно хорошо будет способствовать уже упомянутому парниковому эффекту. Вместо мази можно использовать также косметический вазелин. Эффективно также использование перчаток по ночам, перед этим надо обильно намазать руки.
Из дополнительных средств ухода издавна известны такие методы, как парафиновые ванны и теплые компрессы с уксусом. Теплые компрессы позволят крему или лосьону лучше впитаться в кожу.
Кожа лица и маска
Немного отступив от ухода за руками, сосредоточимся на потенциальном вреде, который может причинить коже ношение маски, ставшее сейчас актуальным. Она может натереть кожу на носу, на щеках, под подбородком и вокруг ушей. Давайте вспомним все то же самое, что делали с руками. Помоем лицо и нанесем на кожу гипоаллергенный увлажнитель. Нанесем этот густой слой дважды, оставив его впитываться. Пригодятся также компрессы с уксусом (например, яблочный уксус в сильном разбавлении). Если кожа явно воспалена, то для покрасневших мест полезна будет цинковая мазь. Ее можно тонким слоем использовать и до наложения маски, обеспечив таким образом небольшое препятствие для трения.
Маленькая азбука советов по уходу за руками
Понизьте температуру воды. Ошпаривание рук не поможет победить вирус, но кожу убьет быстро! Поэтому для ежедневной гигиены наиболее подходящей будет прохладная вода.
Выберите средства для мытья мягкого действия. Нет нужды пользоваться антибактериальным мылом - таким же эффективным, чтобы избавиться от присутствия вирусов, будет средство мягкого воздействия, поэтому в целях бережного отношения к коже предпочтение отдается ему.
Многие мягкие средства чистки (даже если они маркированы для лица или тела) прекрасно подходят и для рук, особенно если они не содержат пахучих веществ и маркированы такими словами, как "питающий", "мягкий", "увлажняющий" или "подходящий для чувствительной кожи". Дружественными коже средствами можно считать специально разработанные дерматологические средства для раздраженной, сухой кожи, без парабенов и красителей. Можно использовать средства, предназначенные для мытья младенцев, так как они более щадящие. Пригодятся особенно мягкие душевые гели для чувствительной кожи, в состав которых входят вещества, повышающие уровень влажности кожи и стимулирующие образование гиалуроновой кислоты, а также формирующие защитный барьер и восстанавливающие естественный уровень Ph кожи.
Держите крем под рукой. Следите, чтобы дома был не только один крем или лосьон, а несколько средств - на ночном столике, в ванной, на кухне, на краю раковины. Не забывайте наносить их после каждого мытья рук. И не только - после каждого раза, когда руки были в воде (например, мыли яблоко).
Носите перчатки во время работ по дому. Не подвергайте руки лишний раз воздействию воды и химических веществ. Мытье посуды, уборку дома и другие работы надо привыкнуть делать в перчатках.
Самый важный сеанс ухода за руками - перед сном. Ночью руки наконец-то могут прийти в себя от постоянного мытья, поэтому есть смысл освежать и увлажнять руки, давая им заслуженный отдых. Мягко очистите кожу и, пока руки еще влажные и теплые, покройте ее слоем простого густого крема или мази. (Помним, что с легкими лосьонами, сыворотками и маслами одного слоя может не хватить, чтобы исцелить сухие, потрескавшиеся руки!) Из продающихся в аптеке мазей и средств более сильного действия можно упомянуть крем с календулой, кремы для рук, в состав которых входят декспантенол, ланолин, глицерин, алоэ, витамин Е. Специальные косметические перчатки могут помочь увлажнителю лучше впитаться в кожу.
Обратитесь за помощью к фармацевту. Если вы чувствуете, что простых кремов для ухода за кожей рук недостаточно, проконсультируйтесь с фармацевтом. В аптеках есть богатый арсенал, чтобы справиться с проблемой сухой кожи. Кроме того, фармацевт знает, в каких случаях лучше обратиться к дерматологу, потому что, возможно, для ухода за руками понадобится какой-нибудь рецептурный медикамент, чтобы справиться, например, с зудом. Не забывайте, что есть и множество других причин - аллергия, экзема, псориаз, стресс, реакции на медикаменты или инфекции (грибок или мелкие клещи, вызывающие чесотку).
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