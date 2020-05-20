Спасаем кожу рук после частого мытья и использования средств дезинфекции

Несмотря на то что вода растворяет защитный слой кожи, в то же время она также является увлажнителем. Как удержать эту влагу в коже? Быстро - сразу после мытья - обработав кожу каким-нибудь косметическим средством. Оно образует что-то вроде "перчатки", которая не позволит воде испариться. И так же, как коже лица, увлажнение нужно и рукам. Часто при мысли о том, что кожа сухая, нам кажется, что ей нужно питание, но гораздо больше ей нужно увлажнение.

Лосьоны с точки зрения увлажнения и питания имеют самое мягкое воздействие - они больше предназначены для того, чтобы максимально быстро впитаться и "жирное" ощущение рук не мешало, например, работе в офисе. В плане воздействия (защитной функции) их время короче.

В плане состава кремы похожи на лосьоны, но у них меньше содержание воды и больше питательных веществ. Консистенция кремов более густая, и им обычно необходимо более длительное время, чтобы впитаться в кожу. Зато образовавшийся защитный слой на коже будет более устойчивым.

Мазь плотно покрывает кожу. Она как крыша теплицы, которая максимально предотвращает испарение влаги.

Для повседневного использования более подходят лосьоны или кремы, а мази лучше подойдут на ночь или в каких-либо особых случаях, когда кожа рук нуждается в дополнительном уходе или даже лечении.

Многослойное увлажнение

Напомним, что рекомендуется использовать средство для ухода за кожей сразу после мытья рук, пока кожа еще влажная и средство может помочь эту влажность "удержать". Крем легкими движениями надо вмассировать (не втирать и не растягивать!) в кожу, убедившись в том, что он попал и между пальцами, на внешнюю сторону ладони и заусенцы. Если кожа лосьон просто "съедает" и у вас есть ощущение, что она недостаточно увлажнена, нанесите второй слой лосьона или крема - такая повторная процедура имеет очень хороший эффект. Делать так особенно желательно перед сном, когда на лосьон или крем вторым слоем наносят более насыщенный крем или мазь. Это особенно хорошо будет способствовать уже упомянутому парниковому эффекту. Вместо мази можно использовать также косметический вазелин. Эффективно также использование перчаток по ночам, перед этим надо обильно намазать руки.

Из дополнительных средств ухода издавна известны такие методы, как парафиновые ванны и теплые компрессы с уксусом. Теплые компрессы позволят крему или лосьону лучше впитаться в кожу.

Кожа лица и маска