"Люди устали". Глава МВД о том, что 9 июня нужно отменить режим ЧС

Он отметил, что люди устали от всех действующих ограничений. К каждому человеку полицейского приставить невозможно, но соблюдение дистанцирования нужно продолжать, заявил министр.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче Латвийского телевидения сообщил, что цель правительства - отмена в июне чрезвычайного положения, на время которого введен ряд ограничений.

Вместо чрезвычайного положения планируется принять временный специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением "Covid-19" и защищать интересы общественного здоровья.