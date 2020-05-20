LTV: По подозрению в организации убийства арестован предприниматель Игорь Иванов

Госполиция задержала Иванова во вторник, в среду суд принял решение о мере пресечения на время следствия. Суд прошел на закрытом заседании, в удаленном режиме.

Судья после заседания решение не раскрыла, но, по информации LTV, Иванов арестован.

Госполиция в интересах следствия никакой информации не предоставляет. В бюро адвоката Юраши также никак это дело не прокомментировали. Сама Юраша также не стала комментировать это дело, отметив, что вся информация в распоряжении полиции.

Как известно, Иванов три года назад вышел на свободу после девяти лет тюрьмы за заказное убийство своей жены Эллы Ивановой. Будучи в тюрьме, его самого пытались отравить. Сейчас его судят за угрозы убить свою сестру и ее мужа.