Ср, 20.05.2020
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LTV: По подозрению в организации убийства арестован предприниматель Игорь Иванов

Игорь Иванов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 20 мая, арестован предприниматель Игорь Иванов, сообщает LTV. По неофициальной информации телеканала, он признан подозреваемым в расследовании о возможной организации убийства адвоката Аллы Юраши. 

Госполиция задержала Иванова во вторник, в среду суд принял решение о мере пресечения на время следствия. Суд прошел на закрытом заседании, в удаленном режиме. 

Судья после заседания решение не раскрыла, но, по информации LTV, Иванов арестован. 

Госполиция в интересах следствия никакой информации не предоставляет. В бюро адвоката Юраши также никак это дело не прокомментировали. Сама Юраша также не стала комментировать это дело, отметив, что вся информация в распоряжении полиции. 

Как известно, Иванов три года назад вышел на свободу после девяти лет тюрьмы за заказное убийство своей жены Эллы Ивановой. Будучи в тюрьме, его самого пытались отравить. Сейчас его судят за угрозы убить свою сестру и ее мужа. 

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