Семейных врачей научат делать анализы на Covid-19

NVD обеспечит семейных врачей бесплатными комплектами для проб на Covid-19, в которые входят комплект индивидуальной защиты, пробирка для транспортирования образца, направление на анализ и инструкция, как взять мазок.

Семейные врачи смогут участвовать в оказании этой услуги добровольно.

Анализы будут брать только те практики семейных врачей, которые выразят такую готовность.

Для практик семейных врачей подготовлено обучающее видео, как брать образцы для анализа, также врачи смогут консультироваться по телефону со специалистами Национальной микробиологической референтной лаборатории.

Цель нового порядка - увеличить для людей, которые живут относительно далеко от пунктов приема анализов, возможности сдать пробу на Covid-19.