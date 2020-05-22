Японский секрет долголетия - еда натто

Традиционная еда, которая способствует долголетию

Натто - традиционна японская еда на протяжении уже более 1000 лет. Она появилось случайно, когда известный воин по имени Минамото Джозие попробовал вареные соевые бобы, которые случайно оставили на соломе, в результате чего они ферментировались. Он оценил, насколько это вкусно и сытно и быстро понял, как их готовить.

Сегодня приготовление натто отработано - его делают из сброженных соевых бобов, которые подают с соевым соусом.

Сначала соевые бобы выпаривают, затем их заворачивают в рисовую солому и помещают в теплое и влажное место. В рисовой соломе содержится бактерия, вызывающая брожение, поэтому белки и углеводы в соевых бобах расщепляются, образуя эластичные вещества (как плавленый сыр). Конечный продукт имеет характерный, сильный вкус и гладкую текстуру, которая может не понравится среднестатическому европейцу.

Кроме того, стоит упомянуть, что бактерии в натто поддерживают пищеварительную систему в хорошем состоянии. В настоящее время продукты из натто производятся в промышленных масштабах, и в мире они известны как пища, которая способствует долголетию.

Открытия в составе еды натто

Японский ученый Хироюки Суми выделил наттокиназу из соевых бобов и в ходе эксперимента обнаружил, что это вещество может творить чудеса.

Наттокиназа, попадая в кровеносные сосуды и встречая тромб, может растворить его при 37 градусах примерно за 18 часов. Это историческое открытие, поскольку оно дает возможность предотвратить риск сосудистых заболеваний и улучшить здоровье. Хронические сосудистые заболевания могут вызвать инсульт или сердечный приступ, что может привести к смерти.

Наттокиназа - возможность нейтрализовать болезни сердца

Сегодня наттокиназу получают в промышленным методом, основываясь на древних методах. Этот фермент помогает естественным образом улучшить кровообращение, растворяет и уменьшает сгустки крови, предотвращает образование атеросклеротических бляшек и воспаление сосудов.

Важно отметить, что научные исследования показали, что фермент наттокиназа в сочетании с монаколином, который получают из ферментированного красного риса, способен усиливать защиту кровеносных сосудов человека и предотвращать риск сердечного приступа инфаркта.

Наттокиназа защищает кровеносные сосуды, а монаколин снижает уровень холестерина. Они дополняют друг друга и вносят неоценимый вклад в здоровье человека.

Понятно, что здоровым организм не может быть только из-за пищевых добавок - чтобы снабжать кровеносные сосуды и сердце кислородом, каждый из нас должен быть физически активным, есть здоровые продукты без холестерина! Комбинация этого даст нам возможность последовать примеру японцев и, кто знает, возможно, прожить такую же длинную и равноценную жизнь!