Премьер Китая: у нас эпидемия Covid-19 еще не закончилась

"Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на Covid-19. В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны", - цитирует Кэцяна РИА "Новости". Об этом он заявил в ходе выступления на открывшейся ежегодной сессии законодательного собрания в Пекине.

Кэцян указал, что Китай должен прилагать в два раза больше усилий для того, чтобы сократить потери от коронавирусу и

выполнить поставленные на этот год задачи по развитию страны в социально-экономической сфере.

Кэцян добавил, что эпидемия Covid-19 стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой страна столкнулась со времени основания КНР.

Как известно, новый вид коронавируса, который вызывает заболевание Covid-19, впервые обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубей. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.