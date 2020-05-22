Пт, 22.05.2020
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Семья американцев нашла на дороге миллион. Как думаете, что они сделали?

ФОТО: Virdžīnijas štata policija

Некая семья, проживающая в американском штате Вирджиния во время поездки нашла на дороге почти миллион долларов (более 900 тыс евро) наличными, сообщает CNN. 

В конце прошлой недели семья Санчес отправилась в поездку. Перед ними ехал автомобиль, который совершил резкий маневр - объехал лежавший на дороге предмет. Санчесы этого сделать не успели, и их автомобиль наехал на лежавший на дороге заполненный мусорный пакет. 

Санчесы остановились, подняли мешок и положили его в багажник.

В канаве валялся еще один такой пакет, его забрали тоже, чтобы вечером, по возвращению домой выкинуть. Какого же было их удивление, когда внутри обнаружились банкноты. 

Семья о своей находке сообщила полиции, которая пытается выяснить, кому наличка принадлежала и как она оказалась на дороге. 

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