Семья американцев нашла на дороге миллион. Как думаете, что они сделали?

В конце прошлой недели семья Санчес отправилась в поездку. Перед ними ехал автомобиль, который совершил резкий маневр - объехал лежавший на дороге предмет. Санчесы этого сделать не успели, и их автомобиль наехал на лежавший на дороге заполненный мусорный пакет.

Санчесы остановились, подняли мешок и положили его в багажник.

В канаве валялся еще один такой пакет, его забрали тоже, чтобы вечером, по возвращению домой выкинуть. Какого же было их удивление, когда внутри обнаружились банкноты.

Семья о своей находке сообщила полиции, которая пытается выяснить, кому наличка принадлежала и как она оказалась на дороге.