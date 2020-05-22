Как пробежать свои первые пять или десять километров

Если надо работать удаленно или соблюдать режим самоизоляции, то вместо всей этой физической активности, вкупе с 10 тысячами рекомендуемых шагов, самой длинной преодолеваемой за день дистанцией может оказаться прогулка от письменного стола до холодильника. Если продолжать в том же духе, то шорты, так хорошо сидевшие прошлым летом, скоро могут оказаться малы.

Тем не менее есть люди, использующие нынешнее время для достижения своих спортивных целей, которые прежде, возможно, стояли в самом конце списка приоритетов. Однако при возобновлении тренировок после долгого или не такого долгого перерыва очень важно не переусердствовать с нагрузкой - ведь это самый верный способ заработать травму мышц и суставов. Как узнать, что тело еще не готово к серьезным испытаниям, но в то же время не удариться в другую крайность, излишне "жалея" себя, если поблизости нет тренера по физической подготовке? Современные информационные технологии позволяют и в нынешних условиях разрабатывать индивидуальные планы тренировок, позволяющие достигать поставленных целей - пробежать свои 5 или 10 километров, а также избавиться от лишних килограммов, накопившихся за зимние месяцы.

Бег является одним из самых популярных видов спорта, который позволяет вырваться из оков пассивного образа жизни. О том, насколько бег оздоровляет, до сих пор ведутся дискуссии. И действительно, бегун может навредить себе, если выбрал неправильную обувь, покрытие и скорость. Ведь если пробежать выбранную дистанцию слишком быстро, может возникнуть обманчивое ощущение, что бег - слишком трудное занятие, которое вам не подходит.

В начале тренировок чрезвычайно важно выбрать правильную скорость. Не порицается и пауза в беге, если чувствуете, что пульс слишком частый и становится трудно дышать. Разминка перед бегом и заминка после него не менее важны, чем выбранный темп во время него. Существует множество видеоуроков о том, как это делают профессиональные спортсмены, но важно осознавать пределы своих возможностей и не пытаться подражать спортсменам, которые тренируются ежедневно в течение многих лет. Например, тренер Garmin, доступный бесплатно практически на всех умных часах, предлагает возможность выбрать одного из трех авторитетных виртуальных тренеров: олимпийского медалиста и автора нескольких книг Джеффа Галлоуэя (Jeff Galloway), физиолога и онлайн-тренера Грега Макмиллана (Greg McMillan) или физиотерапевта Эми Паркерсон-Митчелл (Amy Parkerson-Mitchell). Независимо от вашего предыдущего опыта в беге, при правильно постановленной цели можно, начав с быстрой ходьбы, постепенно достичь результата в 1,5 километра за восемь минут.

Индивидуально разработанный план с реальными целями на каждую неделю, позволит сохранить мотивацию. Важно не ставить себе слишком высокую планку в начале тренировок, так как это скорее всего демотивирует вас и не даст тренировкам превратиться в ежедневную привычку. Виртуальный тренер на вашем запястье позволит вам следить за своей деятельностью и в любой момент узнать частоту сердечных сокращений и уровень стресса. Это хорошая возможность изучить свои привычки и, опираясь на информацию о них, удаленно разработать индивидуальный план тренировок.

Возможности информационной эпохи стоят того, чтобы с ними познакомиться и не переплачивать за дополнительные услуги, пользоваться которыми зачастую не хватает времени. Любой из нас может подготовиться к летнему сезону и пробежать свои первые 5, 10 и более километров, а также улучшить свои личные, когда-то установленные рекорды.