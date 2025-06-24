Фото На Дзегужкалнсе в традиционной атмосфере отпраздновали Лиго

Их открыли Зоя Зеймрате и Эдгарс Липорс вместе с участниками Rīgas Danču klubs и этно-группой Zeidi.

Затем состоялась традиционная церемония встречи Лиго под руководством этно-группы Zeidi, а с 22:30 до 23:00 собравшихся развлекала группа Iļģi.

В свою очередь до полуночи все были приглашены на танцы под руководством Илги Рейзниеце и группы Iļģi, а танцевальные движения продемонстрировали танцоры Rīgas Danču klubs.

После полуночи состоялось торжественное чествование всех Янисов, за которым последовало рассеивание тьмы и танцы в сопровождении этно-группы Ogas.

С 1:30 до 3:00 самые стойкие продолжали ждать восхода солнца вместе с музыкальным объединением Rahu, а встречали восход солнца вместе с новым фольклорным коллективом Jauno Jāņu orķestris.