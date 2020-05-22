На границе гражданин Беларуси пытался дать взятку в пять евро. Его оштрафовали на 4300 евро

В пятницу сотрудники Государственной пограничной охраны задержали гражданина Беларуси, который пытался дать им взятку в размере 5 евро.
Проводя контроль на границе, пограничники обнаружили в автомашине гражданина Беларуси под сидением блок сигарет Korona Slim без акцизных марок.
Против мужчины 1993 года рождения был начат уголовный процесс за взяточничество.
Мужчина заключил соглашение с прокуратурой и заплатит штраф в размере 4300 евро, сообщила представитель госпогранохраны Иоланта Бабишко.
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