Пт, 22.05.2020
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На границе гражданин Беларуси пытался дать взятку в пять евро. Его оштрафовали на 4300 евро

Пункт пограничного контроля (ППК) "Pāternieki"

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу сотрудники Государственной пограничной охраны задержали гражданина Беларуси, который пытался дать им взятку в размере 5 евро.

Проводя контроль на границе, пограничники обнаружили в автомашине гражданина Беларуси под сидением блок сигарет Korona Slim без акцизных марок.

Против мужчины 1993 года рождения был начат уголовный процесс за взяточничество.

Мужчина заключил соглашение с прокуратурой и заплатит штраф в размере 4300 евро, сообщила представитель госпогранохраны Иоланта Бабишко.

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