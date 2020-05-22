На границе гражданин Беларуси пытался дать взятку в пять евро. Его оштрафовали на 4300 евро

Проводя контроль на границе, пограничники обнаружили в автомашине гражданина Беларуси под сидением блок сигарет Korona Slim без акцизных марок.

Против мужчины 1993 года рождения был начат уголовный процесс за взяточничество.

Мужчина заключил соглашение с прокуратурой и заплатит штраф в размере 4300 евро, сообщила представитель госпогранохраны Иоланта Бабишко.