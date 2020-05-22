Вспышка Covid-19 в центре социального ухода Mārsnēni: полиция начала проверку

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая подтвердила агентству LETA, что до 22 мая в учреждении заразилось 30 человек - и клиенты, и работники.

Как сообщила председатель думы Приекульского края Элина Стапулоне, на этой неделе всем клиентам и работникам учреждения сделаны повторные анализы, результаты которых еще не известны. Самоуправление поддерживает постоянную связь с Центром профилактики и контроля заболеваний.

Принято также решение не открывать детсад, библиотеку, волостное управление, дом культуры до момента, пока правительство не примет решение о смягчении или отмене ограничений, связанных с пандемией.

Заболевшие клиенты изолированы в отдельном крыле здания, заболевшие сотрудники находятся в изоляции по месту жительства.