В Украине во время рыбалки расстреляны семь рыбаков из Киева

Преступление произошло на берегу пруда у села Новоселица в Попельнянском районе. Восемь приятелей из Киева не в первый раз приехали туда на рыбалку. Вечером в четверг они выпили вместе с арендатором пруда, затем шестеро пошли спать в сарай на берегу, а двое продолжили пить с арендатором.

"Около часа ночи арендатор, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья. Сначала он убил двоих оставшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - написал Геращенко.

Последний участник группы, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Подозреваемого задержали, ружье у него изъяли.