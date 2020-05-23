Подробности крушения самолета в Пакистане: он два или три раза заходил на посадку

В сообщении Минздрава указано, что тела всех погибших пассажиров и членов экипажа обнаружены рядом с аэропортом. Спасательная операция завершилась в субботу утром, сообщает AP.

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines летел из города Лахор и должен был сесть в международном аэропорту "Джинна" в Карачи. Представитель авиакомпании сообщил, что на борту находились восемь членов экипажа, а не семь, как сообщалось ранее.

После падения самолет взорвался.

В результате погибли люди на земле, сколько - пока неизвестно. Директор одной из больниц Карачи рассказал, что в медучреждение привезли восемь умерших и 15 раненых жителей, который не были пассажирами самолета.

По словам очевидцев, самолет два или три раза пытался зайти на посадку, после чего рухнул на бедный и густонаселенный район рядом с аэропортом.

Министр внутренних дел Пакистана сообщил, что самолет упал по техническим причинам, пилот сообщал об аварийной ситуации после того, как отключился один двигатель.

За несколько дней до трагедии Пакистан разрешил коммерческие пассажирские авиаперевозки, ранее ограниченные из-за пандемии Covid-19.

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