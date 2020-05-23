Сб, 23.05.2020
Россия пользуется образом козла отпущения, который повинен в ее международной изоляции. Mарцис Балодис, исследователь политики Восточной Европы

"Пап, а как?": американец запустил Youtube-канал для детей, которые живут без отца

Кенни, автор "Пап, а как?"

ФОТО: скриншот видео

Житель США Роберт Кенни в начале апреля запустил канал на Youtube, который назвал "Пап, а как?" (Dad, how do I?). Он рассказывает, как правильно бриться, завязывать галстук, чинить бытовые предметы и многое другое. Отвечает на вопросы, которые дети обычно задают своим отцам. 

Кенни вырос без отца. Родители развелись, когда он был совсем маленьким. Мать злоупотребляла алкоголем, а отец, когда Кенни было 14, сказал, что не хочет заниматься детьми.

Кенни пришлось всему научиться самостоятельно.

Кстати, отца Кенни простил, но не сразу - когда тому исполнилось 80, пишет "Медуза". 

На канал Dad, how do I? обратили внимание в соцсетях в мае, и его популярность резко выросла - практически с ноля подписчиков до 1,71 млн по состоянию на 23 мая. 

Видео: Кенни показывает, как правильно бриться 

Кенни говорит, что никогда не преследовал цель разбогатеть. Он просто хотел сделать счастливыми своих детей - Кайлу и Кристиана, и не повторить ошибок, которые допустили его родители. Во время карантина он нашел время и создал канал - эта идея у него появилась уже давно. Он хотел передать свои знания другим и помочь детям из неполных семей. 

Такой популярности Кенни не ожидал.

Из-за таких радостных новостей он даже не успел записать новое видео. Но в опубликованном обращении с благодарностью рассказал, что каждый вторник будет записывать новое видео: в планах серия о том, как работать с разными инструментами. 

Видео: Как повесить полку 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ