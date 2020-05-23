Пережил Великую депрессию и войну, а Covid-19 - нет. Автопрокат Hertz объявил о банкротстве

Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов. Hertz подчеркивает, что намерен остаться в бизнесе. Заявление о банкротстве позволит провести реструктуризацию по долгам.

Сложности у компании возникли из-за кризиса Covid-19.

Распространение Covid-19 ударило по туризму и спросу на аренду автомобилей. Падение было слишком резким, выручка упала. Кроме туристов Hertz используют люди, которые не имеют собственных авто или же ремонтируют их. Из-за коронавируса огромная часть населения сидела по домам, и машины никому не были нужны.

Hertz признается: когда показатели вернутся на прежний уровень - они не знают.

CNN отмечает, что банкротство Hertz, вероятно, самое резонансное в период Covid-19. Ранее в США о банкротстве вынуждены были объявить известные продавцы одежды JCPenney, Neiman Marcus и J.Crew, а также энергетические компании Whiting Petroleum и Diamond Offshore Drilling. Но никто из них не занимал такой огромной доли своего рынка, как Hertz, который dvtcnt с Avis, Budget (CAR) и частной Enterprise доминируют на рынке проката автомобилей. У Hertz около 568 тыс. автомобилей по всему миру и примерно 12,4 тысяч пунктов проката (включая франшизу).

Hertz был основан в 1918 году в США и начинал свою работу с десятка Ford. Он пережил Великую Депрессию, практически полную остановку автомобильного производства в США во время Второй мировой войны и несколько нефтяных кризисов.