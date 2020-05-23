Сб, 23.05.2020
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Внимание: на выездах из Риги образовались "пробки"

ФОТО: twitter.com/@IMilovs

По направлению из Риги в сторону Видземе по причине автоаварии образовался большой транспортный затор, сообщает агентство LETA. Также заторы наблюдаются на выездах из Риги в сторону Елгавы, Юрмалы и Бауски. 

На границе Риги, рядом с Берги, произошло столкновение двух автомобилей. Затор образовался уже на улице Бривибас на Югле, еще хуже - на перекрестке с улицей Юглас. 

В результате этого замедлено также движение около виадука Видземского и Таллиннского шоссе.

Согласно данным мобильных приложений, еще одна авария произошла в Балтэзерсе, поэтому автоводители должны быть готовы к пробке на участке Таллиннского шоссе от виадука до Балтерезрса.

Пользователь Twitter Иван Миловс в 14:00 опубликовал фотографии с Видземского шоссе. Машин много. 

Еще одна авария произошла в Балтэзерсе, там тоже образовалась "пробка" - на участке от виадука на Таллинском шоссе до Балтэзерса. 

Судя по данным мобильных приложений, заторы, пусть и менее серьезные, образуются и по направлению из Риги в Елгаву, Бауску и Юрмалу. 

Как известно, на дорогах Латвии идут ремонты, это тоже стоит учитывать, планируя маршрут. Также смягчены ограничения, введенные из-за Covid-19, например, могут собираться до 25 человек. 

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