Внимание: на выездах из Риги образовались "пробки"

На границе Риги, рядом с Берги, произошло столкновение двух автомобилей. Затор образовался уже на улице Бривибас на Югле, еще хуже - на перекрестке с улицей Юглас.

В результате этого замедлено также движение около виадука Видземского и Таллиннского шоссе.

Согласно данным мобильных приложений, еще одна авария произошла в Балтэзерсе, поэтому автоводители должны быть готовы к пробке на участке Таллиннского шоссе от виадука до Балтерезрса.

Пользователь Twitter Иван Миловс в 14:00 опубликовал фотографии с Видземского шоссе. Машин много.

Еще одна авария произошла в Балтэзерсе, там тоже образовалась "пробка" - на участке от виадука на Таллинском шоссе до Балтэзерса.

Судя по данным мобильных приложений, заторы, пусть и менее серьезные, образуются и по направлению из Риги в Елгаву, Бауску и Юрмалу.

Как известно, на дорогах Латвии идут ремонты, это тоже стоит учитывать, планируя маршрут. Также смягчены ограничения, введенные из-за Covid-19, например, могут собираться до 25 человек.