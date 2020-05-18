Ремонт: в Латвии на многих дорогах ограничено движение

Начиная с понедельника, 18 мая, на Рижской окружной дороге (Балтэзерс-Саулкалне) движение по путепроводу над Даугавпилсским шоссе организовано по одной полосе, а также следует рассчитывать, что больше времени придется провести на Елгавском и Юрмальском шоссе.

На участке шоссе P108 от Вентспилса до Кулдиги установлено восемь светофоров, дорога занимает полтора часа, сообщили RUS.TVNET на предприятии.

За актуальной информацией на государственных автодорогах призывают следить на сайте lvc.lv.