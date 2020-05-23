"Да, пробовал": Дудь и Деревянко обсудили ботокс. В том числе Путина

Когда Юрий Дудь готовился к интервью, он обратил внимание, что в поисковике Google запрос о Деревянко часто сопровождается словами "Деревянко ботокс". На вопрос, почему так, актер пояснил, что пластику он не делал, но опыт с ботоксом был:

"Я экспериментировал со лбом, чтобы у меня не было больших, глубоких морщин. Да, ботоксом я пробовал. В фильме "Счастливый конец" у меня лоб в ботоксе", - признался Деревянко.

На уточняющий вопрос, зачем на тот момент еще 35-летнему мужчине понадобились уколы, Деревянко ответил, что ему просто не нравились его морщины:

"У меня на лбу были глубокие прорезы, такие морщины, от них как-то хотелось избавиться, да". В то же время актер признался, что это было чудовищно.

"Это называется "улучшайзинг" - одна из степеней перфекционизма, хочется всегда чего-то приближенного к идеальному", - порассуждал он, признавшись, что долго не мог смириться с тем, что стареть можно и красиво.

"Хочется же вечно молодым, вечно пьяным быть", - иронизировал Деревянко.

После этого журналист перешел к теме седины, обнаруженной у себя во время карантина, из-за которого не прибегал к услугам парикмахера. На это Деревянко поделился, что ему делали мезотерапию:

"Типа плазмалифтинг в голову - достаточно болючие укольчики в голову, но волосы хорошо растут, от выпадения волос, и от седины они спасают", - рассказал он.

Дудь поинтересовался, есть ли, по мнению актера, ботокс "у вождя" (президента России Владимира Путина - Прим.ред.), на что тот уверенно ответил: "Есть, конечно".

На уточняющий вопрос, зачем это вообще надо, Деревянко парировал:

"Чтобы эстетично все выглядело. Это нормально. На него все смотрят. Это лишние детали, которые могут кого-то раздражать, кого-то уводить от сути".

Видео: Интервью Павла Деревянко Юрию Дудю