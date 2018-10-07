Вс, 7.10.2018
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Путину исполняется 66 лет, 18 из них он правит. Изменился ли он? ОБЗОР TVNET

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ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Знаете ли вы, что 7 октября 2018 года президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет?! Из них последние 18 он так или иначе находится у верхушки власти соседнего государства. Успело вырасти уже определенное поколение рожденных при Путине... Без лишних слов мы решили собрать для вас фотографии, как изменился бессменный лидер России за эти годы. Нет, нас не взломали, просто так совпало, что в Латвии выборы, а в России - День рождение Путина... И никакой подоплеки! 

Напомним, Владимир Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года, а 14 марта 2004 года переизбран на второй срок. По истечению двух сроков, 8 мая 2008 года, указом нового президента РФ Дмитрия Медведева Путин был назначен председателем правительства.

Фото в тему - практически "Святой Дмитрий"

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/TT NYHETSBYRÅN

Спустя четыре года, 4 марта 2012 года, Владимир Путин был снова избран президентом - на этот раз на 6 лет, а в этом году - 18 марта, он был переизбран президентом на четвёртый срок.

Итак, Путин с Горбачевым, Шредером, Собчак, детьми, тигром, собакой и удочкой - одним словом, в подборку мы включили самые яркие фотографии из жизни президента России за последние 18 лет, 2000 - 2018:

Так все начиналось, первый день президента Путина, 26 марта 2000 года 

ФОТО: POOL/REUTERS

Путин на шоу у Ларри Кинга, Сентябрь 2000 года

ФОТО: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Путин и на тот момент еще жена Людмила на фоне Тадж-Махал в Индии, Октябрь 2000 года

ФОТО: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

Пресс-конференция Путина, Март 2001 года

ФОТО: SCANPIX

Путин дарит цветы гимнастке Алине Кабаевой, Июнь 2001 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

Путин обнимает лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, Август 2002 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

Путин и Королева Елизавета II, Июнь 2003 года

ФОТО: POOL/REUTERS

Путин и Собчак, Ноябрь 2003 года

ФОТО: /TT NYHETSBYRÅN

Путин и Алина Кабаева, Ноябрь 2004 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Путин слушает Горбачева во время конференции в Шлезвиге, Декабрь 2004 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Путин и Джордш Буш на военном параде в Москве, Май 2005 года

ФОТО: Knut Falch / SCANPIX

Путин на встрече с канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером в Берлине, Сентябрь 2005 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Путин следит за запуском ракеты, Август 2005 года 

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Путин в новом здании ГРУ, Октябрь 2006 года

ФОТО: ITAR-TASS/Reuters

Путин на рыбалке, Август 2007 года

ФОТО: COVI/Scanpix

Никита Михалков и Путин на съемках "Утомлённые солнцем-2", Май 2008 года

ФОТО: SPUTNIK/REUTERS

Путин гладит тигра, Октябрь 2008 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

Путин купается в озере на юге Сибири, Август 2009 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Встреча с партнерами по проекту Nord Stream, Сентябрь 2009 года

ФОТО: ITAR-TASS/SCANPIX

Путин и дети, Май 2010 года

ФОТО: AFP / Scanpix

Путин кормит молодого лося в национальном парке "Лосиный Остров", Июнь 2010 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Путин в Сибири, Октябрь 2010 года

ФОТО: AP/LETA

Путин и его болгарская овчарка Баффи, Ноябрь 2010 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Россия объявлена принимающей страной ЧМ-2018, Декабрь 2010 года

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Путин в ресторане Cheval Blanc, Ноябрь 2011 года

ФОТО: POOL/REUTERS

Путин на встрече с футбольными фанатами в Санкт-Петербурге, Январь 2012 года

ФОТО: ITAR-TASS/SCANPIX

Путин летает на дельтаплане, Сентябрь 2012 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Путин на рыбалке в Сибири, Июль 2013 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Дружеский матч по хоккею между Лукашенко и Путиным в Сочи, Январь 2014 года

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Путин в Кремле, Ноябрь 2015 года

ФОТО: POOL New/REUTERS

Путин и Медведев едят уху на острове Липно, Сентябрь 2016 года

ФОТО: AP/Scanpix

Путин набивает мяч, Ноябрь 2016 года

ФОТО: SPUTNIK/REUTERS

 Путин на рыбалке в Сибири, Август 2017 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

Ноябрь 2017 года

ФОТО: PAVEL GOLOVKIN / POOL/AP POOL

Экспозиция на выставке в Москве "SUPERPUTIN", 2017 год

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Все что вам надо знать о росте Путина, Ноябрь 2017 года

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS

Путин играет в хоккей на Красной площади, Декабрь 2017 года

ФОТО: Alexei Nikolsky/TASS

Церемония в Кремле по случаю антитеррористический операций в Сирии, Декабрь 2017 года

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/TT NYHETSBYRÅN

Традиционное поздравление Россиян с Новым 2018 годом, 31 декабря 2017 года

ФОТО: Alexei Nikolsky/TASS

Танец Путина с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе, Август 2018 года

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Путин посещает Саяно-Шушенский заповедник, Сибирь, Август 2018 года

ФОТО: Alexei Nikolsky/TASS

Путин посещает Саяно-Шушенский заповедник, Сибирь, Август 2018 года

ФОТО: Alexei Nikolsky/TASS

Путин тестирует SVCH-308 от концерна "Калашников", Сентябрь 2018 года

ФОТО: SPUTNIK/REUTERS

Сентябрь 2018 года

ФОТО: POOL/REUTERS

Календарь с Путиным на 2019 год. Говорят, уже разлетается... 

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/TT NYHETSBYRÅN

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