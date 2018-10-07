Знаете ли вы, что 7 октября 2018 года президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет?! Из них последние 18 он так или иначе находится у верхушки власти соседнего государства. Успело вырасти уже определенное поколение рожденных при Путине... Без лишних слов мы решили собрать для вас фотографии, как изменился бессменный лидер России за эти годы. Нет, нас не взломали, просто так совпало, что в Латвии выборы, а в России - День рождение Путина... И никакой подоплеки!
Напомним, Владимир Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года, а 14 марта 2004 года переизбран на второй срок. По истечению двух сроков, 8 мая 2008 года, указом нового президента РФ Дмитрия Медведева Путин был назначен председателем правительства.
Спустя четыре года, 4 марта 2012 года, Владимир Путин был снова избран президентом - на этот раз на 6 лет, а в этом году - 18 марта, он был переизбран президентом на четвёртый срок.
Итак, Путин с Горбачевым, Шредером, Собчак, детьми, тигром, собакой и удочкой - одним словом, в подборку мы включили самые яркие фотографии из жизни президента России за последние 18 лет, 2000 - 2018: