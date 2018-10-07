Знаете ли вы, что 7 октября 2018 года президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет?! Из них последние 18 он так или иначе находится у верхушки власти соседнего государства. Успело вырасти уже определенное поколение рожденных при Путине... Без лишних слов мы решили собрать для вас фотографии, как изменился бессменный лидер России за эти годы. Нет, нас не взломали, просто так совпало, что в Латвии выборы, а в России - День рождение Путина... И никакой подоплеки!