Платформа e-Saeima рассорила депутатов. Некоторые обвинили коалицию в "попытке госпереворота"

Лиепиня подчеркнула, что президиум Сейма созвал внеочередное заседание парламента, запланировав во вторник, 26 мая, начать рассмотрение законопроекта об административно-территориальной реформе в окончательном чтении.

Заседание планируется провести с помощью новой платформы e-Saeima.

"Мы это воспринимаем как попытку государственного переворота, потому что нас пытаются заставить работать с системой, которая не сертифицирована и не предусмотрена Конституцией",

- заявила Лиепиня, добавив, что у этой системы много недостатков.

По ее мнению, система небезопасна для проведения голосований и может использоваться только в случае крайней необходимости, например, в военное время.

Независимые депутаты планируют отказаться от участия в заседаниях, которые будут проходить с использованием этой системы, потому что не хотят допустить ее легитимизации.

В свою очередь заместитель председателя парламентской фракции "Нового Единства", юрист Андрей Юдин заявил агентству LETA, что использование платформы e-Saeima не противоречит Конституции, а президиум Сейма в соответствии с регламентом Сейма утвердил документ, описывающий то, как работать с этой системой.

Согласно регламенту Сейма, именно президиум уполномочен принимать решения по вопросам организации работы Сейма, добавил он.

Комментируя слова о "современном государственном перевороте", политик отметил, что такие утверждения являются попыткой парализовать работу Сейма.

Он подчеркнул, что со стороны отдельных депутатов постоянно поступают подобные деструктивные призывы.

Юдин отметил, что Сейм может стать первым или одним из первых парламентов в мире, который будет работать на электронной платформе. Политик допустил, что изначально при использовании платформы e-Saeima могут возникнуть проблемы - кто-то может не иметь доступа к интернету, кто-то не сможет подключиться без помощи консультантов. Поэтому сейчас есть возможность выдвигать предложения по улучшению системы, добавил политик.

Юдин подчеркнул, что эта система даст Сейму возможность работать во время чрезвычайной ситуации, когда возникает необходимость принимать срочные решения.

Он саркастически отметил, что в 1922 году, когда была утверждена Конституция, не было возможности прописать в ней использование электронной платформы. Однако политик признал, что можно обсудить утверждение использования этой платформы в нормативных актах.