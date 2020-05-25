Советы мамам, как подготовить дочь к первым месячным

Более того, первые месячные можно даже отпраздновать, особо побаловав дочь вкусным пирожным или походом в SPA или косметический салон. "Важнее всего просветить дочь, что месячные - это естественное событие в жизни каждой женщины. По этому поводу не надо стесняться или тревожиться. Наоборот, это предмет для гордости, означающий нечто крайне важное - твоя дочь здорова, растет, развивается и в будущем сама сможет стать матерью", - подчеркивает врач.

Что же необходимо обсудить с дочерью в ожидании первых месячных и что ей надо об этом знать?

Первый раз - от 8 до 15 лет

У большинства девочек месячные начинаются в возрасте 10-15 лет, например, в США средний показатель составляет 12,25 года. Но в наши дни нет ничего необычного, когда это происходит и раньше, уже в восемь лет. Вот если первой менструации не было до 15 лет, надо непременно обратиться к врачу, так как это может указывать на серьезные проблемы гормонального или иного характера. Раньше считалось, что месячные должны начаться до 16 лет, но современная молодежь созревает рано, и этот рубеж понижен.

В первые годы - нерегулярные и труднопредсказуемые

Твоей дочери следует знать, что в первые два года месячные могут быть нерегулярными. Продолжительность цикла может колебаться, но со временем она урегулируется и позволит весьма точно предвидеть начало месячных. Кровоточивость обычно длится от 3 до 7 дней. Если дольше, надо посетить врача и выяснить причины, так как повышенная кровопотеря порождает риск анемии, или малокровия.

Объясни, что такое менструальный цикл

Юные девушки нередко понятия не имеют, что такое менструальный цикл. Он рассчитывается с первого дня месячных до первого дня следующих месячных. Обычно цикл длится 21-35 дней, но в среднем - 28 дней. Объясни дочери, что менструальный процесс важно записывать, составляя свой календарь месячных. Это можно делать в бумажном формате или выбрать специальное приложение для смартфона, например, Period Tracker, Clueи др. Точный календарь, фиксирующий процессы в организме, укрепит уверенность девушки в себе, понимание собственного тела, а также облегчит работу врача, так как во время визита не потребуется усиленно вспоминать начало и продолжительность последних месячных.

Смело говорить с девушками о переменах пубертатного возраста учит и образовательный проект Bella, уже несколько лет под эгидой общества Papardes zieds организующий в Латвии для школьниц 5-7-х классов лекции о физиологии, интимной гигиене и репродуктивном здоровье. В ходе занятий для закрепления теории на практике девушки получают от Bella полезный календарь месячных и особый набор гигиенических средств.

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